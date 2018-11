Chabelita, ¿embarazada de Omar Montes?

No hay gala de ‘GH VIP 6’ que presente Jorge Javier que no empiece de la misma forma: con el presentador interesándose por el estado en el que se encuentra la relación entre Isa Pantoja y Omar Montes. Y ya se sabe que el catalán es un hombre de tradiciones, por lo que la última gala no iba a ser diferente… Al verlos tan juntitos, no pudo más que resaltar la bella estampa que transmitían los dos tortolitos. “Parece que estáis viendo una película en un coche, como en un cine americano. Os falta solo la hamburguesa”, indicó Jorge Javier.

Antes de hablar de su relación sentimental, el tema económico apremiaba. El presentador estrella de Telecinco le preguntó por el tema del robo que ha sufrido en su casa. “Me han dejado pelado”, afirmó el cantante. “Si te digo lo que me han quitado, entras en depresión. ¡Estoy muy malamente! La cantidad exacta casi mejor que no te la digo”.

Ante las insistentes preguntas de Jorge Javier, que bromeó con la posibilidad de que fueran 500 euros, Mila soltó que la cifra era más cercana a los 50.000 euros. ¿Y qué hacía con tanto dinero en su casa? “No lo tenía en casa. ¡Él exagera mucho! Han entrado a robar y todavía no se sabe nada”, intervino Chabelita con la intención de quitar hierro al asunto.

En ese momento, Jorge Javier, con ese ojo infalible que le caracteriza, grito a los cuatro vientos el presentimiento que se le había venido a la mente: “¿Te puedo decir algo? Creo que estás embarazada”, aseveró. “Te veo más redondita y no es de gordura. ¿Puede que estés embarazada?”, le preguntó. ¿Se habrá enterado Jorge Javier que la cara redondita puede que se deba a que ve más a su cirujano de cabecera que a su madre?

Como era de esperar, Chabelita se quedó bastante alucinada mientras que Omar aseguraba tener ‘espartanos’ en la entrepierna. Laura Matamoros apoyó la teoría del protagonista de ‘Grandes éxitos’, y Verdeliss no sabía muy bien qué pensar. “Estoy muy contenta con Omar, pero de ahí a eso…”, apuntó la hija de Isabel Pantoja. A la pregunta de si toman precauciones, Montes se levantó para mostrar que la única precaución que utilizaba era su ‘cinturón’ (el cantante es tan gracioso como inconsciente...). “De verdad, para, que luego mi madre me llama y no sé qué decirle”, se lamentó la joven.