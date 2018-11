¡Madre mía el circo que se montó en plató durante el último programa de ‘GH VIP 6: Límite 48 horas’! Todo comenzó cuando Mila Ximénez, elevando la voz más de la cuenta, impedía hablar a su gran enemiga Makoke. Cuando la ex de Kiko Matamoros se lamentó por la situación, Laura Matamoros aprovechó para lanzarle un dardo envenenado: “Es que hablas mucho aquí, pero en la casa no hablabas nada”. “Eso lo has dicho ya 40 veces, que aquí hablo mucho, pero en la casa no. “¡Cambia ya el disco, hija!”, le recriminó Makoke, quien a diferencia de otros días, parecía no estar dispuesta a morderse la lengua…

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

“Un respeto a tu madrastra”, intervino Jorge Javier, como siempre dispuesto a echar más leña al fuego. “Respeto es lo que nunca me han tenido”, indicó la última expulsada de ‘GH VIP 6’ antes de que la que fuera su hijastra le soltara un descomunal ‘zasca’: “El mismo respeto que tú le estás teniendo a mi padre ahora mismo y a todos nosotros”.

Y es que Laura no entiende por qué, si se ha mantenido en silencio dentro de la casa, ahora no para de hablar sobre su ruptura con Kiko: “Tienes todo el derecho a hablar y a contar lo que te dé la gana porque es tu historia y tu vida, pero si te has mantenido en una cosa dentro de la casa, creo que haces mal en hacer lo contrario fuera”. Unas palabras que hicieron estallar a la exazafata: “¿Por qué lo voy a hacer mal cuando tu padre ha sido el primero que lo ha contado? Yo hago lo que me dé la gana que yo no te he dicho a ti lo que tienes que hacer. No he dicho nada que no haya contado dentro de la casa. ¡En la vida he hablado mal de tu padre! ¡Así que, guapa, cierra el piquito y déjame en paz!”.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

La hermana de Diego Matamoros no parecía estar dispuesta a dejarlo estar, por lo que señaló que lo que mal empieza, mal acaba, refiriéndose a la relación entre su padre y la modelo. “Mira, yo no tengo nada que hablar contigo, de verdad”, señaló Makoke para intentar zanjar el asunto. Sin embargo, ella no contaba con que Mila Ximénez estaba al acecho para atacar a la presa malherida… “Laura no la pongas nerviosa, jo”, apuntó en un tono de burla (vamos, la estaba llamando pija).

Telecinco

“¿Qué es lo que te molesta a ti de mí? ¿Te molesta que vaya al ‘Deluxe’? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Yo he hablado mal del padre de mi hija?”, le preguntó Makoke a la colaboradora de ‘Sálvame’, molesta con las burlas constantes. Mientras Mila seguía vacilándola, Laura aprovechó para volver a sacar a relucir el tema de que Makoke fue la encargada de filtrar a la prensa informaciones sobre su relación con Kiko. Pese a que la ex de Kiko pidió de nuevo que se dieran los nombres de las personas con las que había hablado, volvió obtener por parte de Mila una respuesta de lo más genérica: “A compañeros del programa, a directores del programa, a redactores del programa, a amigos del programa y a gente del programa… ¡A todo Dios!”.

Telecinco

En ese momento, Jorge Javier intervino para echarle un capote a la examante de Brad Pitt: “Laura, te promete que Makoke a mí jamás me ha contado nada de su relación con Kiko”. Sin embargo, tanto Mila como Laura no dejaban de preguntarse cómo entonces la gente se enteraba de las cosas. “Si no hablas conmigo, ¿cómo coño me entero yo? ¡Hablarás con otros!”, explicaba Ximénez. Al ver que no le iban a dar nombres, Makoke sentenció: “Estoy harta de que me acusen de todo, porque no he hablado con nadie por detrás. Y tendría todo mi derecho”.