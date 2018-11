Aún no ha terminado 'OT 2018' y ya vive su primer reencuentro, al igual que ocurriera el año pasado. Los 16 concursantes originales de la edición han vuelto a la Academia para poder ensayar por primera vez juntos el himno de este año, 'Somos', que se estrena el 28 de noviembre en la nueva gala del concurso musical. Pero el reencuentro ha sido, como no podia ser de otra forma, una gran sorpresa para los ocho concursantes que aún permanecen dentro, dando lugar a una escena llena de gritos, llantos y risas.

Volver a ver a sus compañeros es uno de los sueños que comparten todos los concursantes de 'Operación Triunfo'. Y es que, como decía Aitana, cada expulsión “es como si se hubiera muerto esa persona”, porque ella misma reconoce que es muy dramática, pero sí es cierto que todos dejan un gran vacío cuando abandonan las clases que sus compañeros notan cada vez más, sobre todo ahora que están en la mitad del concurso. Por eso, volver a verles ha sido toda una alegría para todos.

Así, los ocho concursantes que siguen aún en concurso, es decir, Julia, Miki, Marta, Famous, María, Sabela, Natalia y Alba Reche, acudieron a la sala de ensayos para, ellos creían, una charla con Manu Guix y Noelia Galera sobre la preparación para Eurovisión cuando en ese momento comenzaron al cantar el cumpleaños feliz a Julia, lo que parecía una señal para que los ex concursantes se avalanzaran sobre sus compañeros gritando y llorando de la emoción: Dave, Carlos Right, Damion, Noelia, Alfonso, África, Joan, y Marilia.

Al igual que ocurriera con Aitana y Cepeda el año anterior, la reacción de Carlos Right y Julia era lo más esperado... y decepcionó. Carlos fue el más rezagado de todos sus compañeros y abrazó primeramente a Alba Reche, quien no podía controlar el llanto, más tarde abrazó a Marta y finalmente hizo un amago de abrazo conjunto a Julia cuando estaba rodeada por Marilia y Alfonso para después irse a seguir saludando al resto. Los que no defraudaron fueron Noelia y Famous, grandes amigos, no dudaron en abrazarse y saltar al verse.

Mientras tanto, Manu y Noemi admiraban la escena como dos padres orgullosos de su obra. Después de 5 minutos de abrazos y risas, Noemi puso orden para comenzar el primer ensayo para cantar por primera vez 'Somos' todos juntos con los ojos llenos de lágrimas en varias ocasiones. Unas emociones que esperemos que controlen en la gala en directo.