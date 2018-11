El tonteo entre Tony Spina y Miriam Saavedra no deja de crecer. Después de dos meses y medio de convivencia en los que el italiano y la peruana pasaban bastante el uno del otro, ahora, cuando está a punto de arrancar la recta final del reality… ¡se deciden a hacer ‘carpeta’! (Que ya podían haberse puesto un poquito antes, ¿no creéis?). El caso, no sabemos si es una estrategia de los tortolitos para generar interés de cara a la final, lo que sí sabemos es que las pruebas de que el roneo está ahí son cada vez más irrefutables. ¿Queréis saber cuál ha sido la última?

Telecinco

Desde hace unos días, Tony se ha hecho inseparable de Miriam y El Koala. Mientras charlaban los tres apaciblemente en el cuarto de baño, el ‘viceverso’ decidió darse una ducha, por lo que se quitó la sudadera que llevaba puesta y dejó al descubierto sus deseados pectorales, algo que llamó la atención de Miriam. “¡Uy, tus tetillas! Mira las tetillas de Tony, son rosaditas”, le decía entre risas la peruana a su gran amigo Koala.

A su vez, no hacía más que meterle prisa a Spina para que terminara de quitarse de una vez la ropa y se metiera rápido a la ducha. ¿Querría ducharse ella después o tan solo quería deleitarse con su desnuda anatomía? “Vivir con Miriam, ¿cuál es el mensaje y cuál es el aprendizaje?”, le preguntaba un profundo Koala a Tony. “Tortura china”, contestó escuetamente el joven.

Telecinco

Por las noches también hay juerga, no os vayáis a pensar… “Ayer estaba durmiendo bien tranquila, me di la vuelta y vi a Tony con los ojos abiertos como platos. ¡Qué miedo! Era un muñeco, así, bien rubito y con los ojos abiertos. ¡Yo nunca había visto algo así!”, relató Saavedra, visiblemente emocionada, al intérprete de ‘Opá’. Y ya se sabe, no hay mayor prueba de amor hacia alguien que emocionarse al verle dormir…

Por si fuera poco, la ex de Carlos Lozano también le ha dejado claro que ella no es ninguna ‘regalada’ y que cuando la invitan a cenar paga su parte. “Sabes, yo siempre pago mi cuenta. No espero que nadie me invite, porque yo como mucho”, le explicó. Sin embargo, Tony replicó que, si él invita a una chica a cenar, asume todos los gastos, independientemente de que sea más o menos comilona. ¿Es que ya están pensando en irse de cenita romántica?