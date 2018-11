La tensión en la Casa de 'Gran Hermano VIP' crece por momentos, especialmente con la recta final del concurso a la vuelta de la esquina. Mónica Hoyos y Miriam Saavedra siguen 'erre que erre' con su guerra particular, y ahora que el programa ha decidido juntar a todos los concursantes que quedan en Guadalix en una sola habitación, ¡la cosa está que arde! De hecho, no ha pasado ni una semana y ya se quieren arrancar los ojos mutuamente, porque estos días, antes de dormir, han estado tirándose pullitas la una a la otra, hasta que Mónica ha explotado y se le ha ocurrido una idea de dudosa brillantez para acabar con, como diría Ylenia, esta situación tan 'heavy' que le está tocando vivir.

La Hoyos, que está deseando que a Miriam se le vaya la mano en una de sus discusiones diarias en un ataque de ira para que la expulsen disciplinariamente, no se ha cortado ni un pelo hablando con Asraf de Miriam con ella delante, e incluso éste ha pedido que le nominen para no seguir sufriendo. Literal. Miriam, que no da puntada sin hilo, respondió: "No te preocupes, que si nos quedamos, te voy a dar dos puntos... y a ti tres", señaló a Mónica entre risas, que se le ocurrió hacer noche en el salón "por salud", para luego proponer incluso llevarse el colchón.

Incluso el Koala ha terminado por tener entre ceja y ceja a Asraf que, según él, es el concursante más falso: "Como yo el jueves entre por esa puerta otra vez... te hago así", le advirtió enseñándole, con los dedos, los 3 puntos que le iba a encasquetar en las nominaciones.

Cuando Mónica y Asraf consiguieron quedarse solos en el dormitorio, la peruana se sinceró del todo: "En qué hora llevé a mi ex a Perú...", empezó a contar. "La culpable fui yo, realmente. Yo estaba trabajando en Perú y él aquí no, y como empezaba un programa nuevo allí, dije 'eres perfecto para este programa'. Y ya le convencí para que fuera, porque no quería ir, y al final fue... y mira el regalo que me trajo (por Miriam). Yo quería que allí estuviéramos todos juntos, lo propuse para que presentara el 'Operación Triunfo' de Perú, porque es un grande haciéndolo, y aquí lo hizo muy bien. Y mira lo que pasó... Esta se ha pegado como una lapa, porque para ella es una oportunidad. ¿Porque qué ha hecho? ¿Cuál es su mérito? ¿Que mi ex la trajera de Lima?".

Los ánimos están de lo más caldeados, y aunque, al parecer, les quedan 16 días de convivencia (según las cuentas de Asraf), no sabemos si Mónica será capaz de aguantar con la inquina que le tiene a su paisana...