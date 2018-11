Con más del 60% de los votos, Tony Spina fue expulsado de ‘GH VIP 6’ tras enfrentarse en duelo con el siempre imbatible Koala. Pese al alto porcentaje, el italiano recibió una fuerte ovación por parte del público presente en el plató, algo muy poco común entre el resto de los compañeros que ya pasaron por ese trance. “Estoy muy contento con mi concurso”, aseguró el expulsado. “Yo tenía como objetivo estar diez semanas y he aguantado once. He sido real en todo momento… No cambiaría nada de mi concurso”. En ese Makoke, Jorge, que ya había advertido a Makoke que muy mal se le tenía que dar la noche para no mojar, le dio paso a la ex de Kiko Matamoros, quien pidió poder darle un abrazo a su compañero… Ay, ¡cómo se quieren!

Las dos veces que el ex de Oriana ha salido nominado ha sido por culpa de Asraf, al utilizar este el poder del intercambio para subirlo a la palestra. Tony confesó que, aunque en un principio su relación era buena, le hubiera gustado que el Míster hubiera salido expulsado antes que él, pues se lo merecía más por su actitud. “Desde que me nominó directamente, le puse la cruz”. En ese momento, Anuar, el hermano del modelo, le recriminó que hubiera criticado actitudes de su hermano cuando luego él había hecho lo mismo, como acercarse a Miriam y El Koala después de salir nominado. “Yo me he juntado a ellos antes de estar nominado. Miriam ha tenido el detalle de acercarse a mí, no fui yo el que me acerqué”, recordó el joven.

Tony Spina fue el ‘culpable’ de la expulsión de Verdeliss. En su día, el italiano salvó a Makoke de la nominación para meter en su lugar a la youtuber, algo que ella no se lo tiene en cuenta. “Sinceramente, me hubiera gustado verte a la final junto a Miriam y El Koala”, señaló la madre de familia numerosa. “Eres el ejemplo de que a veces la estrategia no es sinónimo de justicia”.

En las primeras semanas de concurso, Tony tonteó con Techi, un acercamiento que no llegó a nada. Tras ver un vídeo en el que se resumía su flirteo y las dudas que tenía la ex de Kiko Rivera entre Spina y su novio fuera de la casa, el expulsado no se ando por las ramas: “Lo raro es que Alejandro no te hubiera dejado antes, hija… A mí Techi me atraía físicamente, pero luego la fui conociendo y vi que no congeniábamos”. Por su parte, la ex de Alberto Isla no pudo más que decir palabras buenas sobre él.

Mucho se ha hablado sobre la sinceridad de Tony en su repentino acercamiento con Miriam, ya que a lo largo del concurso han protagonizado alguna que otra bronca y cruce de acusaciones subidos de tono. Spina explicó que desde el principio congenió con Ángel Garó, Darek y Makoke, por lo que hasta que estos no fueron expulsados, no tuvo la oportunidad de conocer bien de cerca a la ex de Carlos Lozano. “Una vez se fue Makoke, yo pensé que iba a seguir mi concurso solo. Miriam ha tenido el detalle de preocuparse por mí”.





Al igual que la ex de Matamoros, Tony Spina asegura que ha echado mucho de menos a Makoke, pero parece que no quiere tener nada más con ella que una simple amistad. “Te voy a estar eternamente agradecido siempre, mi reality no hubiera sido lo mismo sin ti”, le dijo a su gran amiga. En ese momento, Jorge Javier quiso conocer la opinión de Pina, la madre de Tony: “Makoke es un pibón de mujer, faltaría, pero creo que es una amistad pura y sincera que no irá más allá. Ellos sabrán”. ¿Y qué hizo Tony? Darle toda la razón a su madre: “Ha surgido una bonita amistad y siempre te voy a llevar en mi corazón”. Por desgracia, nos da que Makoke se va a quedar con las ganas de tener algo con él…