En el último ‘GH VIP: Límite 48 horas’, Aurah Ruiz aprovechó para arremeter contra Asraf, acusándole de ser un falso y haber malmetido constantemente en su relación con Suso. “Sinceramente, yo creía que él quería estar en mi puesto. Ser el novio de Suso y llegar a la final con él”, sentenció la canaria. Por su parte, Suso se quedó con la mosca detrás de la oreja después de que tanto Miriam como El Koala le dijeran que el Míster había criticado muy duramente a su chica por las espaldas. “Prefiero creerme la palabra de quien ha estado a mi lado que de dos personas con las que no he tenido afinidad. Si cuando me pongáis los vídeos veo a Asraf haciendo mucho daño por la espalda a Aurah, yo ya digo, delante de todos, que dejará de ser mi amigo”, aseguró el ‘viceverso’ en el directo.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Sin embargo, las palabras de la peruana y el cantante, unido a que Jorge Javier dejó intuir que lo que estaban diciendo era cierto, a hecho que Suso se ralle más de la cuenta y se lamente por si la gente piensa que no ha dado la talla a la hora de defender a su chica. “He ido a preguntar a Asraf y Jorge ha tenido que parar al público. Aurah tiene que pensar que se la soplo, pero la quiero de verdad”, dijo afligido en el ‘confe’. “Sobre la relación de Asraf y Aurah, he visto a dos bestias enfrentándose, pero no yendo por detrás”.

Eso sí, el ex de Sofía Suescun quiere dejar claro que antepondrá a su novia siempre: “Por encima de todo, yo me posiciono de parte de Aurah… No quiero que den a entender que ella me da igual. Estoy enamorado hasta las trancas. Espero que Aurah se pueda defender”. Tal es la ralladura de cabeza que arrastra, que piensa que Aurah puede que ya no esté de su lado.

Ante esta situación, Suso decidió hablar con Asraf, pero lejos de aclarar las cosas, acabaron algo picados el uno con el otro. Mientras que el modelo negaba que hubiera dicho algo grave de la ex de Jesé Rodríguez a sus espaldas, Suso fue tajante: “Si yo me entero fuera de que has dicho algo heavy, ya no podemos ser amigos… Ella es mi novia y no quiero que piense que me da igual este tema”.





Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Horas más tarde, durante una fiesta, ambos se dijeron que no les había gustado la forma en la que se habían hablado. “Quiero que comprendas que, si yo ya lo había hablado todo con ella, no entiendo por qué tienes que venir tú ahora a decirme esto”, señaló el Míster Universo. “No me ha gustado ni un pelo la manera en la que me ha contestado… Tengo la intuición de que hay algo que se me está escapando”, se desahogaba Suso delante del Súper.

En el plató, al ver las imágenes, Aurah, lejos de retractarse, mantuvo su discurso acerca de las malas artes de Asraf. “Yo de Asraf he ido viendo vídeos que he flipado”, aseveró. Entre ellos, destacó uno en el que le decía a Miriam en el baño que ella tan solo estaba vendiendo pena con el tema de su hijo. “Suso está engañado”, dijo, antes de dejar caer que no le ha gustado algunas reacciones de su pareja: “He visto vídeos en los que Suso no me ha defendido”. Para rizar más el rizo, el programa emitió un vídeo en el que se podía ver el compadreo que han tenido Asraf y Suso en los últimos días, llegando el modelo a sobarle de manera muy ‘cariñosa’ la rodilla. “No llego a tener a Suso en el concurso… ¡y madre mía!”, confiesa.