Cuando Omar Montes saltó a la fama en el ámbito nacional por su relación con Chabelita triunfar en la música, nunca imaginamos que podríamos juntar su nombre y "Campanadas" en la misma frase... pero sí: lo que empezó como una idea puede ser una realidad si Telecinco se lo propone, y es que el 'culebro' se propuso en la última gala de 'GH VIP 6' ¡para presentar las uvas! Después de tener a un veterano como es Jorge Javier Vázquez, el cantante le propuso darlas juntos, pero el presentador se negó: "No porque no quiera darlas, sino porque ya está bien, que yo me voy de vacaciones", afirmó.

Aún así, Jorge Javier le dio la oportunidad al chiquillo de que hiciera una prueba en horario de máxima audiencia para ver si los responsables de organizar el cotarro en Nochevieja le hacían un hueco entre Lara Álvarez y Jesús Calleja (que serán los que den las Campanadas en ese canal), y tras asegurar que es un sueño que tiene que se la "hubiera gozado", lanzó su mensaje, en el que dijo literalmente: "Pues que... hagáis mucho el amor y no la guerra. Os camelo. Y ya... y que hagáis mucho deporte y vida sana. No bebáis ni fuméis". Tal cual. Parecía más un anuncio de la DGT que un mensaje de Año Nuevo.

No sabemos si habrá convencido a los directivos en ese primer "casting" improvisado, pero el público acabó aplaudiendo a medias entre risas. "Madre de Dios... pues te van a llamar, ¿eh?", bromeó Jorge Javier.

Precisamente el conductor de 'GH VIP 6' estuvo sembrado proponiendo a Omar y su chica, Chabelita, si participarían juntos en un reality (pregunta muy significativa cuando se rumorea sobre un nuevo 'GH VIP' por parejas), y aunque él dijo que iría "con ella al fin del mundo", Isa no lo tiene tan claro: "No, yo no quiero. Gracias. Ya tengo mi propio reality en mi día a día".

"¿Y con Omar y con tu madre?", quiso saber Jorge Javier. Y la respuesta, aunque no la dio clara ("no metamos a mamá, que luego me llama...", dijo), ya os lo decimos nosotros: ¡ni de coña! ¿Y Omar, Chabelita, Isabel Pantoja... y el propio Jorge Javier? "¡Mira, eso sí!", respondió Isa. ¿Tendrá ceros suficientes la cadena para pagar a la tonadillera algo así?