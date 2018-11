Mónica acusa a Miriam de haber destrozado su familia

Por enésima vez, Miriam Saavedra y Mónica Hoyos han aprovechado el directo para tirarse los trastos a la cabeza. Hace unos días, durante el transcurso de la prueba semanal, la cual consiste en un montaje de una de las escenas del musical de ‘Grease’, las dos peruanas acabaron discutiendo después de que Miriam le pidiera a su archienemiga que no opinase sobre cómo tenía que abordar su papel. La discusión se fue acalorando hasta tal punto que Mónica amenazó con abandonar la prueba e hizo que tuvieran que dejar de ensayar. “¡Disculpadme, pero, que me falten el respeto de esta manera, no lo voy a soportar!”, señaló con la voz quebrada y antes de abandonar la sala de pruebas. Por el transcurso tildó a su compañera de ‘buscavidas’ o ‘sinvergüenza’.

En la última gala del reality, Jorge Javier habló con las dos implicadas de lo sucedido. “Sigo pensando lo mismo. Me he quedado callada un montón de veces, pero ya. Esto no es una dictadura, ella es una más. No tiene que opinar por encima de nadie y decidir una serie de cosas”, reflexionó Mónica, lo que provocó que Miriam se quedara con cara de alucinada. “¿Quién empezó? ¿Quién sacó algo de contexto?”, replicó Saavedra. “No entiendo por qué ella se siente aludida, nerviosa, fastidiada… Yo no le he quitado nada. No somos competencia, somos muy distintas. Y, hermana, de verdad, ¡no me envidies! ¡Olvida el rencor y pasa página!”.

En ese momento, la conversación se fue calentando, iniciándose un tenso cruce de acusaciones. “¡Eres rencorosa! ¡Tú me has hecho el triple de daño que yo a ti!”, exclamó Miriam. Por su parte, Mónica, a voz en grito, acusó a su compañera de haber destrozado a una familia. Pero dejando las cosas de fuera, enumeró el nombre de todos los concursantes con los que Miriam ha discutido.

“Mónica siempre salta por cualquier cosa que diga o haga”, se lamentó la última ex conocida de Carlos Lozano. Jorge Javier quiso saber si la tensión existe tan solo por el lado de Mónica o por ambas partes. Sus compañeros opinaron que por ambas partes, algo en lo que no estaba de acuerdo Miriam. “Te juro por mi madre, que es lo que más amo en la vida, que yo a la señora no le guardo ningún tipo de recelo, ni de rencor, ni de odio, ni de nada. Todo lo contrario, le he tendido la mano porque tengo la capacidad de ser humilde e intentar conocerla. Quería haber llegado a un acuerdo con ella, en buenos términos, pero no ha cuajado”, apuntó. “Yo no tengo ningún tipo de tensión con ella. Yo no salto”.

Por su parte, Mónica siguió con su argumento de que no era algo aislado que tan solo hubiera pasado con ella: “Esto no ha pasado solo conmigo. Ha pasado con todos los compañeros. No soy la única que lo ha vivido… ¡Que no me estoy volviendo loca!”. A la pregunta del presentador de si reconocen que les tensiona la presencia de la otra, Mónica dijo que sí, pero Miriam lo negó con rotundidad.

“El que me caigas mal y no me guste tu personalidad no tiene nada que ver para que me causes tensión. ¡Ni eso ocasionas en mí, cariño!”, sentenció Miriam. “Verdeliss ya se dio cuenta de que tú eres una persona muy rencorosa. Yo he pasado página y a mí el pasado no me interesa, miro mi presente y mi futuro”.

“A ti mientras te paguen, todo bien, donde haga falta”, prosiguió Mónica. “¿Sabes cuál es la diferencia entre ella y yo? Que yo no entro en un concurso, cambio y me quiero convertir en tu mejor amiga. Yo primero veo cómo te comportas conmigo y con el resto de los compañeros. He visto que has venido a desquiciar una casa. Después de todo eso, he sacado mi conclusión, que ya tenía de antes, pero me había quedado muy corta. Ahora me reafirmo”, expuso haciendo gala de un gran dramatismo. “No me tiraste el café ni me tiraste el azúcar, hiciste algo mucho más grave. Eres sucia por dentro y por fuera”.