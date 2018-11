Comienzan a quedar pocos concursantes dentro de la Casa de Gran Hermano y todo empieza a cambiar en las relaciones que se han generado entre los habitantes. Los que antes eran amigos empiezan a no serlo y viceversa, como el caso de Suso y Mónica Hoyos. Desde el principio, ambos se aliaron a consecuencia de los constantes pinches de Miriam Saavedra hacia los dos, sin embargo ahora lo que estaba tan unido parece haberse roto y Suso ha criticado un distanciamiento por parte de Mónica, “no la he encontrado en toda la semana”, lamentaba a Jorge Javier Vázquez.

Durante la última gala de ‘GH VIP 6’ en la que Tony Spina salio eliminado, Jorge Javier se ha interesado por el motivo de este distanciamiento y Suso lo ha tenido claro: “No coincidimos en la opinión que tenemos sobre la convivencia”, repetía una y otra vez el concursante que estaba molesto porque había pillado a Asraf y Mónica hablando en privado y los dos se habían callado al verle aparecer. “¿Por qué te molesta si no estábamos hablando contigo?”, le preguntaba Mónica mientras que él cargaba contra ella diciendo que ese comportamiento es de mala educación. “Suso, por favor, no sabíamos quiénes venían y son cosas de mi hija”, le respondía Mónica sin obtener un mínimo de respuesta por parte de su compañero.

Finalmente, Mónica confesó que ahora se desahoga con Asraf porque se siente más cómoda ya que la “forma de divertirse de Suso” no es la misma que la suya. Según Hoyos, el joven se divierte “pinchando” con un mismo tema a una persona “cosa que es lícita” y a ella eso no la gusta. “Se siente mas cómoda con Asraf porque él le da la razón y Suso no” gritaba en ese momento Miriam haciendo que Mónica se levantara del sofá y generando una gran bronca en la que Hoyos acusó a Miriam de haber roto una familia, algo que no sentó nada bien a nadie. Mientras, Suso intentaba calmar a Mónica diciendo que él no había dicho nada malo de ella, solo que no tenían una opinión similar.

Por parte de la audiencia, una vez más, las redes sociales han quemado en contra de que los concursantes vean vídeos de la convivencia entre ellos, algo que rara vez se había hecho antes. “Esto está cambiando el concurso por completo”, criticaba un usuario de Twitter, mientras otros se cuestionaban porqué se enseñaba las conversaciones a los compañeros. Sea cual sea el motivo, la organización está obteniendo contenido con ello: todo ha saltado por los aires cuando han visto lo que las cámaras captan cuando no están.