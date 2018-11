Los que antes eran enemigos han pasado a ser uno de los mejores amigos dentro de la Casa de Gran Hermano, y es que, Guadalix parece que se ha convertido en un agujero negro de las amistades. Mientras que Asraf y Suso eran dos personalidades encontradas a cada momento, esta semana han tenido momentos de acercamiento en los que incluso compartían risas mientras se criticaban mutuamente. “Creo que nadie me ha nominado hasta ahora porque todo el mundo quiere verse conmigo en la final”, decía Suso, quien aseguraba que no estaba haciendo bien el concurso, “todos quieren verme a su lado y decir ‘lo tengo hecho’”, decía entre risas, algo que suscribía su compañero Asraf.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Compartiendo el desayuno, ambos hacían repaso de todo lo que hacían mal. “Somos unos desgraciados. Es que ni nos levantamos con la música”, reconocía Suso despertando las carcajadas de Asraf y las suyas. “Yo me he salvado tres veces, tan mal no lo estaré haciendo”, apuntaba el modelo que sellaba la conversación con un abrazo a Suso asegurándole que le hacía ser mejor persona... en comparación, se entiende.

Claro, teniendo en cuenta los antecedentes, esta escena no ha sentado nada bien a Aurah, quien miraba desde el plató el vídeo con cara de pocos amigos. Pero aún quedaba lo mejor. Juntos se fueron al confesionario y comunicaron su ‘depresión’ al Súper a quien Suso le dirigió unas palabras de cariño: “Si fueras chico no me importaría nada experimentar algo diferente”... una frase que asustó a Aurah aunque a los pocos segundos Suso se reía confesando que no lo veía nada claro. Los cariños entre ellos continuaron.

Gtres

El vídeo dejó sin palabras a Aurah... por pocos segundos ya que al terminar aseguró a Jorge Javier Vázquez que tenía “que subir a esa casa a ponerle las ideas claras”. “Se está nublando, en serio”, decía Aurah que, cuando vio que más tarde Suso y Asraf se picaban haciéndose cumplidos y asegurando que se fijaban en su físico, empezó a temblar. “Yo esto no lo había visto”, decía mientras se abanicaba. Y es que Aurah mantiene que Asraf busca a Suso y ahora que ve que su novio también quiere picar... ya no le gusta. “Yo creo que se tienen que animar” decía Garó a lo que contestaba Aurah que “a probar no”. Veremos en qué acaba esto.