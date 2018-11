Sin entrar a valorar la importancia de sus aportaciones al debate, nadie puede negar que Techi Cabrera la lía cada vez que asiste al plató de ‘GH VIP 6’ (cuando la invitan a ir, claro está). Y es que desde que fuera expulsada, la ex de Kiko Rivera no es que se haya prodigado mucho delante de las cámaras del programa, pero cuando lo hace, siempre consigue convertirse en noticia, ya sea por una cosa o por otra. Haciendo tal vez un homenaje a su primera aparición estelar en el plató tras su expulsión, Techi ha vuelto a llamar la atención de los seguidores del reality por su posible nuevo retoque estético. ¿Cuántas veces se podrá pasar por el quirófano en menos de un mes?

Al ver el rostro de la joven, los internautas, que suelen tener muy bien ojo para estas cosas, corrieron raudos y veloces para destacar a través de las redes sociales que el labio inferior de Techi estaba más hinchado de lo normal, e incluso algunos llegaron a decir que un poco deformado. Cabe recordar que, en su reciente entrevista en el ‘Deluxe’, Techi reconoció haber pasado por el quirófano nada más salir de la casa de Guadalix, lo que le llevó a reaparecer en el plató con una cara que algunos compararon con la de Carmen de Mairena. ¿El motivo? Su rostro estaba todavía hinchado y había tenido una mala reacción a la intervención.

No sabemos si Techi seguirá teniendo malas reacciones a lo que le pusieron hace un mes, pero lo cierto es que su linda faz volvió a lucir raruna, raruna… Sin embargo, algunos tuiteros defienden la teoría de que no es que se haya vuelto a retocar el rostro, sino que simplemente la sensación de extrañeza se debe a un mal uso del maquillaje. ¿Vosotros qué creéis?

Aunque la sentaron al lado de Omar Montes e Isa Pantoja (otra que también tiene la cara bien recauchutada), Techi no quiso volver a entrar a valorar qué es lo que opina de su relación. "Con Omar me digo hola y adiós, pero con Isa ni hola ni adiós”, explicó de manera escueta. Además, pudo volver a hablar con el último expulsado, Tony Spina, con el que estuvo tonteando nada más entrar en el reality. Pese al dardo envenenado que le lanzó el italiano, ella no pudo más que destacar cosas buenas de él.