¡La cuenta atrás para la final de 'Gran Hermano VIP 6' ha comenzado! Suso y Asraf se han convertido en los primeros finalistas de la edición mientras Koala, Miriam Saavedra y Mónica Hoyos están en la cuerda floja y uno de ellos se quedará a las puertas de la final. Esta nueva nominación supondrá un antes y un después para los concursantes, y es que se resolverá, de una vez por todas, el dilema más grande del concurso: ¿Mónica o Miriam? Y es que si ha habido dos rivales por excelencia en Guadalix, esas han sido las peruanas. Cada una con su 'bando' al lado, pero dos guerreras incas que han ido con todo para demostrar que son más fuertes que la otra. Miriam, arropada en todo momento por sus dos pilares fundamentales: Verdeliss y Koala (aunque solo el cantante la acompaña hasta hoy), Mónica, por otro lado, se ha escudado estos últimos días en Suso y Asraf. Aunque todo podría haber cambiado...

El trío formado por los dos finalistas y Mónica se tambalea. La relación de la ex de Carlos Lozano y Suso ha llegado a su final, así lo dejaban ver el pasado jueves durante la última gala de ‘GH VIP 6’ en la que Tony Spina salio eliminado. Jorge Javier se interesaba por el motivo de este distanciamiento y Suso lo tiene claro: “No coincidimos en la opinión que tenemos sobre la convivencia”. Al parecer, el concursante estaba molesto porque había pillado a Asraf y Mónica hablando en privado y los dos se habían callado al verle aparecer... Mónica confesó que ahora se desahoga con Asraf porque se siente más cómoda ya que la “forma de divertirse de Suso” no es la misma que la suya. Según Hoyos, el joven se divierte “pinchando” con un mismo tema a una persona “cosa que es lícita” y a ella eso no le gusta. Sin embargo, el pasar de los días está haciendo que Asraf se ponga del lado de su amigo Suso y deje de lado a Mónica, así que la concursante se está quedando más sola que nunca.

Como es de esperar, si Mónica no encuentra en Asraf o Suso un apoyo, no va a buscarlo en el 'team Koala Miriam', ¿no? De hecho en esa última gala se dijeron de todo, menos "bonita"... ¡Vaya tela! Aunque muchos consideran que esta soledad de Mónica podría, incluso, venirle bien de cara a la expulsión, hasta consideran que podría ser una estrategia. Veremos... De momento, ella sigue luchando por verse en la final y todo ¡por su Luna!