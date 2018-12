Mónica Hoyos y Miriam Saavedra, cara a cara 'por culpa' de la audiencia

Los tres nominados de esta semana están ansiosos por salvarse y llegar así a la final. A la espera de conocer el veredicto de la audiencia, Mónica Hoyos, Miriam Saavedra y El Koala, durante el último debate de ‘GH VIP 6’, se han enfrentado a algunas de las claras y concisas preguntas que los internautas envían a través de las redes sociales. Mónica fue la encargada de romper el hielo y se enfrentó a la pregunta que a cualquier espectador se le ha pasado por la cabeza al ver sus continuas trifulcas con su compatriota: ¿Tienes tanta rabia hacia Miriam porque sigues enamorada de Carlos Lozano? “No. Esta ya es una pregunta típica para mí, pero no. Hace ya tiempo que dejé de estar enamorada del papá de mi hija”, señaló.

La exazafata de televisión negó que su obsesión con Miriam le haya pasado factura en su concurso: “No creo que sea una cuestión de obsesión, sino de corazón. Es una cosa que yo siento. Mi concurso tenía que ser así porque así se ha formado y es lo que hay”. Además, negó que haya intercedido en algún momento para al resto de sus compañeros en contra de su enemiga número uno. No hay ningún vídeo en el que yo haya hecho una manifestación en contra de nadie. “Esto es una cuestión personal mía y cada compañero ha hecho convivencia aparte con ella y ha decidido lo que tenía que decidir. Ahí no he intervenido”, sentenció.

Por su parte, Miriam no cree que Mónica le haya ayudado indirectamente en el concurso para llegar tan lejos, por lo que no tiene por qué agradecerle nada. “No lo creo de ninguna forma, en absoluto. Así que no tendría que agradecérselo. No creo que me haya ayudado en mi concurso”, señaló.

Un tuitero le reprochó que asegura no estar obsesionada con Mónica, pero que luego tiene reacciones como las del baño, llegando a decir literalmente la peruana que esa era su particular ‘venganza’. “Fue una reacción a una actitud que tuvo ella. Hizo un gesto y no me gustó, entonces le di un poco de su propia medicina. Estuvo mal, pero en ningún momento la provoqué. Ella empezó y yo le respondí. No le falté el respeto en ningún momento”, explicó la concursante.

Sobre si Miriam ve justo que Asraf y Suso hayan llegado a la final, fue clara: “Pondría, evidentemente, en el lugar de Asraf a El Koala. Asraf ha estado jugando sucio y su falsedad no me ha molado, la verdad. Aun así, me alegro por ellos, no les guardo rencor a ninguno de los dos”.

El Koala también tuvo que hacer frente a las indiscretas preguntas de los espectadores, teniendo que elegir entre Miriam o Verdeliss. “Son dos amigas muy importantes. Para mí son como dos hermanas chiquititas, como si fueran de mi familia. Lo que pasa es que he pasado más tiempo con Miriam”, confesó el cantante. ¿Cree El Koala que su concurso está siendo bueno o que tan solo no le expulsan por ser amigo de Miriam? “Yo creo que estoy jugando bien. No creo que me mantengan por ser amigo de Miriam, espero que sea por mí mismo, por mis propios valores y méritos”, contestó.

Para terminar, le pidieron que definiera con un adjetivo el concurso de Mónica: “No soy quién para juzgar a nadie ni ponerle etiquetas. Ella ha hecho su concurso y ya está, ha elegido en cada momento lo que quería hacer. Si tuviera que ponerle un adjetivo le pondría el de respetable”.