Ángel Garó abandona el plató tras una nueva discusión con Verdeliss

Ángel Garó ha vuelto a protagonizar una nueva espantada en ‘GH VIP 6’. En cada una de sus intervenciones en el plató del programa, el concursante ha amenazado con marcharse del directo, ya fuera por los abucheos del público o porque no le conviene alguna de las opiniones de los contertulios o de los que fueran sus compañeros. En su particular cruzada contra lo que él considera el ‘mal’, la tiene tomada con Verdeliss, a la que no deja de mandarle indirectas cada vez que se la encuentra por allí. En el último debate del reality, cuando parecía que la noche iba a ser de lo más tranquila, aprovechó para arremeter contra la youtuber… ¡y montar su particular numerito!

Sandra Barneda hizo una pregunta para que los colaboradores se posicionaran: ¿Son Asraf y Suso justos finalistas? Verdeliss se posicionó del lado del ‘no’ mientras que Ángel se puso del lado del ‘sí’. “Asraf ha llegado a la final de chiripa”, opinaba Verdeliss. “Teniendo en cuenta la escala de valores de Miriam, cualquiera podría haber sido finalista”, replicó Ángel Garó, aprovechando para enviarle un recadito a la concursante embarazada: "Es educada, es maravilla, yo recomiendo a Verdeliss que tanto la quiere que se la lleve para ayudarle con la educación de sus hijos".

Un comentario completamente fuera de lugar que no dudó en afear Verdeliss. “Preferiría que Miriam me ayudara en la educación de mis hijos antes que él. Les iba a enseñar muchas mejores cosas”, sentenció. ¿Sabéis lo que hizo Ángel en ese momento? Volver a soltar su sempiterno monólogo sobre lo mucho que ha trabajado en la casa y el maravilloso currículum que atesora a sus espaldas.

Mientras pronunciaba su perorata, el público se dedicó a abuchear, algo que no le sentó nada bien al humorista… “En la vida hay que estar acostumbrado a que te aplaudan o a que no”, le recordó la presentadora ante sus amenazas de abandonar el plató. “Te quería decir que yo abogo para que esas personas a las que tanto valoras te ayuden en la educación de tus hijos”, reiteró Garó.

Acto seguido, siguió dándole la chapa a Verdeliss, esta vez, reprochándole que dijera en su día que él le daba miedo. “El delito no es tener miedo, el delito es dar miedo”, se defendió la experta en temas sobre maternidad. Minutos antes, Ángel recordó que había querido mucho a Verdeliss en su estancia en la casa. “Si esto es todo lo mejor que me puedes querer, quiéreme menos”, apuntó la influencer rememorando sus palabras.

Tras el tenso cara a cara, los concursantes volvieron a sus asientos, aprovechando Barneda para pedirles encarecidamente que dejaran aparte el tema de los hijos. Garó, ofendido, aseguró que no entendían como en su día sí que habían permitido que Verdeliss dijera que tenía miedo de él. “Voy al tren de los escobazos a ver si da más miedo”, dijo antes de abandonar el plató. Por su parte, Verdeliss aseguró que estaba sorprendida por su reacción, ya que no había pasado nada entre ellos antes de que comenzara el programa. “Supongo que es parte de esa rabia que tiene contenida dentro”, reflexionó.