¡La prueba semanal de ‘Grease’ ha dado mucho de lo qué hablar tanto dentro como fuera de la casa de ‘GH VIP 6’! Desde el pasado martes, los concursantes han estado ensayando tres canciones en español del famoso musical protagonizado, en la gran pantalla, por John Travolta y Olivia Newton-John. El objetivo no era otro que conseguir que más de un 60% de la audiencia considerara que el resultado final era lo suficientemente decente como para que pasaran la prueba y pudieran seguir llenando el buche sin escaseces. Durante el último debate del reality, mostraron el trabajo realizado de cara al veredicto final, contando con la inestimable ‘ayuda’ en plató de otros habituales del programa.

Y es que, si no fuera suficiente con tener que aguantar los inenarrables sonidos que salían de las gargantas de Miriam Saavedra, Suso y compañía, la organización del programa decidió invitar a Belén Esteban, Miguel Frigenti, Tony Spina y Makoke a mover las caderas a golpe de ‘Grease’, supuestamente, para ver si les ayudaban a subir nota a los habitantes de la casa. La primera pareja que salió a escena fue la formada por Belén y Frigenti, quienes se marcaron un ‘Summer Nights’ que quedará para los anales de la historia del mal gusto. A su favor hay que reconocer que para tener que defender la versión original se habían repasado bastante bien la letra, aunque la pronunciación tal vez les fallaba un poquito… "¡Chelmi mor, chelmi morrrr!".





Tras el numerito, salieron a escena Makoke y Tony Spina emulando a los recordados Danny Zuko y Sandy Olsen en la mítica ‘You’re the One That I Want’. La cosa tampoco es que mejorara mucho, ya que a la afonía que arrastraba el italiano se unía que ninguno de los dos seguía con esmero la letra en los monitores (oye, y casi que mejor…). Eso sí, demostraron que entre ellos hay mucho feeling y que pueden bailar juntitos la mar de bien. Tanto es así, que el público presente en el plató dio a la pareja de ‘grandes hermanos’ la victoria frente a Estaban y Frigenti.

¡Pero eso no fue todo! Sandra Barneda y Nagore Robles también fueron retadas a bailar y se vinieron tan arriba que acabaron haciéndolo. Ambas salieron corriendo detrás de la pantalla para, como dos grandes divas, hacer una aparición estelar desde su interior, con tal mala fortuna que la música comenzó pero aquello no se abría. Cuando salieron a escena, se encontraron con que la letra de la canción no estaba en los monitores, así que cantar, cantaron poquito, pero lo pusieron muchas ganas, bailoteando como si no hubiese un mañana.





Al terminar, la catalana explicó que el otro día Belén Esteban le había echado la bronca. “Claro que sí y me ha gustado que salieras a bailar. El otro día estábamos aquí haciendo broma y se besaron Aramís y Frigenti. Entonces Nagore se levantó para darle un beso a Sandra y ella dijo que no”, recordó la colaboradora. Ante su confesión, y quizás arrastrando el cargo de conciencia, Barneda se acercó y le plantó un beso en los labios a su chica (lástima que el realizador tuviera pinchada la cámara de la otra punta del plató…).