Por regla general, a las mujeres en avanzado estado de gestación se les suele decir que traten de evitar situaciones de estrés en las que tanto ellas como el bebé que esperan sufran. Sin embargo, parece que eso no va con Verdeliss. La ex gran hermana continúa con su participación en GH VIP 6 como colaboradora como si nada, y durante el último Debate del reality, fue protagonista de un enfrentamiento en el que cargó duramente contra Mónica Hoyos, pidiendo su expulsión y poniendo de relieve lo mala 'gran hermana' que ha sido durante todo el concurso. Sin embargo, lo que no esperaba era la contestación de Mónica que, lejos de ser incendiaria, le dejó las cosas muy claras...

Después de que Sandra Barneda pidiera a los 4 ex grandes hermanos que se encontraban en el Debate que se posicionaran en contra de uno de los nominados (Miriam, Koala o Mónica), Verdeliss fue la primera en hablar... y subió el pan: "Hace unos días Mónica dijo que Miriam no tenía el perfil de ganadora. Quizá ella no se ha dado cuenta de que está en un concurso que se llama 'Gran Hermano', y no 'Gran Enemigo'", sentenció nada más empezar, levantando el aplauso del público.

Pero había más: "Su fijación ha sido tal desde que comenzó esta andadura que todo aquel que se ha posicionado junto a Miriam ha sido una gran amenaza. Ella ha hablado de provocaciones, que pueden haber sido insultos como rabiosa, envidiosa, desubicada... pero hay otras mucho peores, como es tejer toda esta artimaña de fieles que acompañan sus machaques. Machaques en forma de ningunear a alguien con gestos, con estar 24 horas intentando desprestigiándola, hacerle el vacío...", afirmó.

Antes de que pudiera terminar su 'speech', Mónica se dio cuenta de que podía responder en una de las pocas conexiones con el exterior que ha permitido el programa, y su contestación fue muy clara: "Me encanta que podamos hablar así, porque nunca había pasado. Me deja sorprendida Verdeliss, porque precisamente con ella nunca he tenido ninguna manifestación de intentar llevarla a ninguna “secta” o de ponerla en contra de Miriam. Toda la convivencia ha sido en base a lo que mis compañeros han sentido con Miriam, y las cosas personales que yo tenga con Miriam permíteme, si eres tan amable, que yo decida qué es lo que siento y lo que opino. Yo nunca he tenido ninguna manifestación organizada ni orquestada en contra de nadie. Ellos han convivido como han querido", apuntó.

Sin necesidad de alzar la voz y siendo de lo más educadas (pero viperinas), ambas dieron sus puntos de vista, mientras que el resto de exconcursantes -Makoke, Tony Spina y Aurah Ruiz- se posicionaron en contra de El Koala, y con un argumento en común: que nunca ha ido de frente y que había sido el más falso de toda la casa.

El Koala, sin embargo, no quiso darles bola. "Muy respetable todo. Me sorprende Tony, porque se acercó a nosotros las tres últimas semanas, cuando se vio solo sin Darek, Ángel y Makoke. Y nos pidió perdón: nos dijo que 'ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos", recordó, mientras que a Makoke tampoco le dio tregua cuando ésta dijo que no se creía su concurso: "Yo sí te creo a ti, Makoke. Tú eres muy sincera", apostilló con retintín.

De momento, las apuestas ya están sobre la mesa y subiendo, y ahora sólo queda descubrirlas el próximo jueves. ¿Quién será el próximo eliminado de cara a la recta final?