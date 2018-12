Laura Matamoros reacciona a la entrevista de Makoke en 'Sábado Deluxe'

La retroalimentación entre ‘GH VIP 6’ y el resto de programas de la parrilla de Telecinco es más que evidente. Aparte del contenido que el reality genera para programas como ‘Sálvame’ o ‘El programa de Ana Rosa’, durante las galas también se aprovecha para comentar lo sucedido en otros espacios. El pasado domingo durante el debate del reality, Sandra Barneda aprovechó para preguntarle a Laura Matamoros sobre la entrevista que Makoke concedió el pasado sábado en el ‘Deluxe’. Todo comenzó cuando los contertulios debatían sobre por qué Mónica Hoyos culpabiliza a Miriam Saavedra de sus problemas con Carlos Lozano cuando al que verdaderamente debería de pedirle explicaciones es a su expareja.

Telecinco

“Esto me viene al pelo, Laura, ¿viste ayer el ‘Deluxe’ de Makoke? Porque tú culpabilizas un poquito a Makoke en vez de responsabilizar también a tu padre”, dijo la presentadora aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid… Al no esperarse la pregunta, a la hija de Kiko Matamoros le cambió la cara y dijo que no pensaba hablar sobre este tema. “Hasta luego, Mari Carmen. Por dinero baila el perro”, se lamentó. “Le dijo la sartén al cazo”, replicó Makoke.

“Nunca me vas a ver sentada en un ‘Deluxe’ hablando de ti y de mi padre, ¡nunca! No lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora”, sentenció. A todo esto, ¿Laura no se acuerda que se dio a conocer por ir dando tumbos por los platós acusando a la que era la pareja de su padre de ser la culpable de que Kiko los tuviera a ella y a sus hermanos completamente desatendidos? ¿Acaso no recuerda sus “Navidades comiendo arroz blanco”?

Telecinco

“De verdad, a mí me aburre este tema. Vamos a dejarlo. No voy a hablar de este tema”, apuntó Makoke. “Yo tampoco quiero hablar. Me parece muy sucio y rastrero cómo se está formando todo. Ni quiero entrar, ni quiero ver las cosas. Al final esto va a acabar conmigo y con todo”, se lamentó Laura, antes de que interviniera Belén Esteban para dar su opinión al respecto. “Estoy de acuerdo con ella, pero Laura también le podía haber dicho esto a su hermano cuando se ha sentado mil veces para hablar de su padre y de Makoke”, reflexionó.

“Aquí tiene derecho a hablar todo el mundo. Yo entiendo a Laura, pero esto es muy complicado. Yo estuve ayer en la entrevista y Makoke está en su derecho de hablar. Entiendo que la posición de Laura es complicada”, añadió la colaboradora. En ese momento, Nagore sacó a colación que Makoke dejó entrever que Laura es la topo que ha filtrado cosas. “Al revés, dije que lo mismo Laura lo ha comentado con algún periodista sin intención de filtrarlo”, explicó Makoke mientras Belén repetía una y otra vez que lo que aseguraba Nagore no era verdad. Por su parte, la hija de Kiko señaló que nunca haría nada parecido porque lo último que quiere es perjudicar a su padre con estos temas. Antes de pasar a otro tema, Barneda le recordó a la ‘it girl’ su promesa de que nunca rentabilizará la guerra abierta entre su padre y su exmujer. ¿Cumplirá con su declaración de intenciones?