Lo de que los colaboradores de ‘Sálvame’ se comportan entre ellos como una familia va a acabar siendo cierto. Aparte de quererse y odiarse con gran facilidad, también se echan un cable cuando alguno de ellos pasa por apuros económicos. Al menos esto es lo que contó Belén Esteban en pleno directo del programa. El pasado lunes, mientras abordaban el tema de las supuestas deudas de Kiko Matamoros y Makoke, se inició un debate sobre préstamos. Aunque parecía que nadie quería mojarse, Esteban, tan sincera como siempre, fue la primera en hablar y confesar que sus jefes le han ofrecido dinero cuando las ha pasado canutas.

"Cuando he tenido problemas, aquí me han ofrecido dinero, pero no lo he aceptado", explicó haciendo alusión a la dirección del programa. "No pasa nada por tener problemas económicos, por pedir dinero o aceptarlo". A su vez, indicó que, “por suerte”, en estos momentos están solventados todos sus apuros económicos.

Eso sí, asegura que a la inversa nadie se ha acercado a pedirle ‘cash’. "A mí que nadie me pida dinero, que ya no dejo a nadie. Aquí para pedir bien, pero para devolver...", dijo en tono jocoso. " A mí, mis compañeros no me han pedido dinero", matizó. Bueno, nadie, nadie, no, ya que recordó que en su día sí que le dejó dinero a Raquel Bollo (de hecho, fue un tema que se encargaron de ventilarlo en el programa), pero que se “lo devolvió”. Algo que no han hecho todas las personas a las que les ha prestado dinero: "Yo he sido siempre muy generosa y me han pasado muchas cosas. Yo he dejado y se me ha devuelto, pero también ha habido gente que no me lo ha devuelto. De aquí y de la tele, nadie".

Por su parte, Kiko Hernández, que se negó a desvelar si le ha dejado o no dinero a Kiko Matamoros, acabó reconociendo lo que parece ser una práctica habitual entre los miembros del programa: "Yo he pedido a mis compañeros y a mí me han pedido". A su vez, Mila Ximénez contó que a ella también le han pedido dinero y se lo han devuelto. La que no quiso mojarse fue Paz Padilla, quien no dejaba de contestar a todas las preguntas al respecto con un “no me acuerdo”. Dejando la broma a un lado, aseguró que nunca le ha pedido dinero a ninguno de sus compañeros.

Todo esto viene a raíz de que Mila Ximénez desvelara que el exmatrimonio formado por Kiko Matamoros y Makoke, supuestamente, a raíz del tema de Hacienda, debe 170.000 euros al que fuera su representante. “Le pides dinero a Javi, pero vas con un reloj de 40. Le pides dinero al otro, pero vas con una chaqueta de 2.800 euros. Yo, cuando tengo problemas, ¡vendo relojes, vajillas, bragas y lo que haga falta!”.