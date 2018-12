Aunque a estas alturas ya pocas cosas nos sorprenden, sí que nos ha llamado la atención saber que todo el dramón que tienen montado Mónica Hoyos y Miriam Saavedra podría ser MENTIRA. Así, en frío y sin anestesia. Después de casi 3 meses viendo cómo se tiran de los pelos y se ponen verdes por las esquinas de la Casa de GH VIP 6, las dos grandes hermanas podrían estar más unidas de lo que parece. ¿Será todo un montaje para seguir alimentando su drama y aguantar dentro de la Casa hasta el final con la premisa de que el público se pique y quiera vivir su próxima bronca en directo? Si es que no lo podemos evitar... ¡a todos nos gusta el salseo!

Pues bien, esto lo decimos porque las últimas imágenes que han visto la luz son, cuanto menos, llamativas, porque salen las dos ¡dándose un abrazo como si fueran amiguis de toda la vida! (y también con Suso, del que últimamente se ha distanciado). A ver, sí, con Mónica empujada por El Koala y casi forzándola, pero un abrazo en toda regla con su sonrisita y todo. ¿Sería por la emoción momentánea de que la prueba del musical de 'Grease' hubiera salido bien en su último ensayo? ¿O será porque en el fondo no se llevan tan mal como proclaman? "Pa' mear y no echar gota", como dice el dicho, porque esta 'píldora alucinógena' que tenemos entre manos no termina aquí...

Resulta que todo esto ocurría tras las cámaras, porque luego, cuando conectaron con el plató y Miriam le pidió dejar sus problemas atrás de cara a la final y sellar la paz con un abrazo, Mónica se negó rotundamente mientras ponía los ojos en blanco. ¿Tan buenas actrices son? ¿De verdad es posible hacer que se llevan mal 24 horas al día durante casi 3 meses? Meryl Streep se estará echando a temblar... ¡con razón hace unos días Mónica pedía un premio a su paciencia! ¡A su paciencia y a sus dotes como actriz!

Esta no es la primera vez que las vemos en un ámbito de lo más amigable: a los pocos días de empezar la convivencia, Miriam Saavedra le confesaba su amor a Mónica durante una fiesta (aunque hay que decir que en había copas de 'agua con misterio' entre medias): "Mónica, te quiero. ¡Me encantan tus labios! Carlos es un estupendo padre, pero tú eres una excelente madre", le dijo, mientras que en otra ocasión incluso la llamó amiga, y le propuso hasta dormir juntas. ¿Es o no es para flipar?

