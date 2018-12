¡Miriam Saavedra y Asraf Beno han vuelto a protagonizar un enganchón en ‘GH VIP 6’! Aunque hace unas semanas el modelo era el concursante más cercano a la peruana y su gran aliado, El Koala, desde un tiempo a esta parte no se soportan. Tanto es así, que aprovechan a la primera de cambio para sacar a airear los trapos sucios. Su última bronca comenzó después de que Suso comentara que no entendía por qué Makoke se había posicionado en contra de El Koala, en vez de decantarse por Miriam. Asraf, misterioso, afirmó que él sabía lo que había, algo que no sentó nada bien a la ex de Carlos Lozano…

“Suelta la mierda”, le invitó a expresarse. “Eres falso, no dices lo que verdaderamente sientes… Eres traicionero”. Acto seguido, Saavedra le reprochó que se hubiera acercado a ella por interés. “Te acercabas a mí y me decías que buena eres, haciéndome la pelota. ¿Te acuerdas cuando te acercabas a mí y al Koalita?”. Por su parte, Asraf le pedía que dejara de ser tan fantasma y dedicara su tiempo a limpiar sus cosas.

A partir de ahí, comenzaron a seguirse por la casa, al más puro estilo Benny Hill, y a imitarse, echarse cosas en cara. “¿Tú sabes lo que es el compañerismo?”, le preguntó el Míster Universo a su compañera. “Si la gente viese el 24 horas, estarías ya en la calle”. Y es que Asraf, entre otras cosas, opina que Miriam tan solo ha estado utilizando a El Koala. A su vez, la peruana denunciaba que él se hubiera acercado al cantante con mentiras. “Es una lástima que se haya ido Tony, te deberías de ir tú”, sentenció.

Después de la trifulca, Asraf aprovechó para desahogarse en el confesionario. “Lleva este pique desde la gala porque me he posicionado detrás de ella… Va de justiciera y quiere quedar bien con él público todo el rato”, reflexionó delante del Súper. “No reconoce sus errores. No ha tratado de conocer al resto de concursantes. Le gusta estar apartada”. Además, acusó a su compañera de ser una teatrera, una provocadora y de intentar a toda costa dar pena.