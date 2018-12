Miriam Saavedra y El Koala se han convertido en amigos y grandes aliados dentro de los muros de la casa de Guadalix. Ambos han conseguido contar todas las semanas con el apoyo de la audiencia, erigiéndose como los grandes favoritos de esta edición de ‘GH VIP’. Una amistad que hasta el momento se creía a prueba de bombas, sin embargo, ya se sabe que no es oro todo lo que reluce y la peruana no ha dudado en ‘traicionar’ a su amigo y desvelar su gran secreto… ¡Usa plantillas para parecer más alto! Durante la prueba semanal, entre risas, la ex de Carlos Lozano exigió a su ‘amigo’ que se quitara los zapatos y enseñara al resto de sus compañeros (y ya de paso a los seguidores del programa) el ‘cartón’ que lleva ahí metido.

Telecinco

“Koalita, ya toda España sabe tu secreto. Sácate tu zapato… Enseña tu cartón, tu almohada”, le indicó. Y aunque no todo el país estuviera enterado del gran secreto del cantante, le tenemos que agradecer a Miriam que nos lo chivara. “Mira, tengo plantilla… Es verdad, yo mido 1,53 cm”, confesó el intérprete de ‘Opá’ ante la risa diabólica de su compañera, quien aseguraba que sus Elevate Shoes, pronunciados por ella como Elévate Chus, eran bastante gordos.

En ese momento, El Koala ya no sabía cómo estirarse, independientemente de sus plantillas, para parecer más alto de lo que es. “No me llames pequeñajo, tú eres más pequeña que yo”, señaló indignado. “¡Quítate los tacones! Si se quita los tacones, se queda por aquí. Es una chelita”. Aunque El Koala se puso al lado de Miriam para hacer la comparativa, esta aseguraba sacarle una cabeza a su “papito”. “Con tacones eres igual de alta que yo”, recordó el artista.

Telecinco

Y aunque estaban de cachondeo, El Koala no pudo disimular que estaba un poco picado. Tanto es así, que aseguró que lo mejor para cortar el cachondeo era fingir que se estaba sacando los mocos y pegándoselos a su “chelita” en la camiseta. Acto seguido, se escondió detrás del coche, ya que a su compañera le había dado por ir a por él. “Miriam tiene el récord, ha quemado la casa entera”, denunció.

Cuando Suso opinó que parecían un matrimonio, El Koala se tomó la venganza y explicó su truco para aguantarla: “Hay veces que se ríe y no sabes de qué. El truco está en decirle siempre, claro, claro. Hay otra frase que no falla y es decirle que tiene toda la razón del mundo”. “Koalita, a ti te gusta molestar y cuando luego te molestan, te haces el ofendido”, se lamentó Miriam en tono jocoso. “¿Te ha molestado que te diga que sin tacones eres como Payasín?”, replicó el andaluz.

Telecinco

La cosa no quedó ahí. Tiempo más tarde, en el salón, El Koala le preguntó a Miriam cuánto medía y ella contestó que, “lastimosamente”, 1,60 cm, pero que no pasaba nada, pues “lo mejor viene en frasco pequeño”. A pesar de ello, no nos cuadra una cosa, si con taconazos Miriam mide casi lo mismo que El Koala con plantillas, ¿cómo es posible que sin ellos mida casi 10 cm más?