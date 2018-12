¿Quién nos iba a decir que Suso se terminaría cortándose lo más sagrado? No, cochino: para él no es lo que estás pensando (aunque también), sino su pelo. El ex tronista cuida mejor a su cabellera que a sí mismo (y ya es decir, con lo presumido que es), pero ahora ha decidido que, tras casi 3 meses sin pasar por chapa y pintura encerrado en la Casa de GH VIP 6, era el momento de un cambio (y más ahora que ya está, automáticamente, en la final), así que, maquinilla en mano, se ha marcado un Britney Spears ¡y ha dicho adiós a su pelo!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Bueno, vale: no ha sido él en plan loco con la maquinilla, sino su compañero Asraf el que ha hecho los honores, y a pesar de que estamos seguros de que en unos días echará de menos su tupé, hay que pensar que no es más que pelo y que acabará creciendo. Él, por el momento, está más que contento con su cambio de look: "Madre mía, me veo guapísimo. Como empotrador", señaló poniéndose caritas a sí mismo en un espejo. Está claro que nadie le va a querer nunca como se quiere a sí mismo, vaya... ¿Tú cómo lo prefieres?

Mediaset

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ésta no es la primera vez que a Suso le da por cambiar de look: cuando se dio a conocer en 'GH 16', llevaba un corte de pelo de lo más normalito, aún sin tupé, pero con la parte de arriba ligeramente más larga que el resto.

Más tarde, le dio por dejarse el tupé que le ha caracterizado durante tanto tiempo...

Y durante unos meses nos sorprendió dejándose su pelo rizado al natural (fue entonces cuando nos dimos cuenta de que ese era su pelo natural, porque hasta que participó en 'Supervivientes', la plancha era su mejor amiga).

Meses antes de entrar en GH VIP volvió a su característico tupé, pero ahora ya no hay rastro de él, y lo cierto es que no le queda nada mal... ¿Qué opinamos? Hay quien lo tiene claro: el corte de pelo no sería más que una estrategia para generar contenidos (eso que tanto le preocupaba al principio de la edición) de cara a la final... y es exactamente lo mismo que hizo su amigo Iván González en 'Supervivientes', aunque en su caso sí ganó algo: un bocadillo de calamares. ¿Qué pensáis: ganas reales de un cambio de look o estrategia?