El enfrentamiento entre Mónica Hoyos y Miriam Saavedra ha llegado a su punto álgido en la sala de expulsión. Y es que el hecho de que Mónica, a un paso de la final, fuera por primera vez nominada, enfrentándose a su enemiga pública número uno, ha provocado que la audiencia viera la última expulsión del reality como si de una final adelantada se tratase. Antes de conocer el veredicto del público, las dos ex de Carlos Lozano fueron citadas en la sala de expulsión para hacer un repaso de todos los tensos momentos vividos entre las dos a lo largo del concurso. “Estoy tranquila, pero con impotencia. No puedo hacer nada. Me da pena”, confesaba Hoyos al tener más que claro que sería ella la expulsada.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Tal es la tensión que se palpaba entre las dos, que Mónica decidió sentarse lo más alejada posible de su rival. Lo primero que hicieron fue ver un vídeo de sus primeros roces dentro de la casa, momento que aprovechó Hoyos para dejar claro que ella nunca puso al resto de habitantes de la casa en contra de Miriam. “Si yo con gestos o por decir lo que sentía he puesto a la casa en contra, me puedo considerar toda una crack”, dijo en tono irónico, recordando que si sus compañeros no tragaban a Miriam era porque se lo había buscado ella solita.

“Ella se ha autodeterminado como la crack de meter mierda”, apuntó Saavedra. A partir de ahí comenzaron a echarse cosas en cara, tildando Mónica a su compañera de fingida, falsa, maleducada o persona sin valores. Por su parte, Miriam asegura que su compañera es ociosa, floja y envidiosa. “Te has colgado de tu ex y de mí. ¿Por qué te crees que estás aquí? ¡Eres como una ladilla!”, exclamó Hoyos.

Telecinco

Y es que, como no podía ser de otra forma, el nombre de Carlos Lozano salió a relucir en este cara a cara final. Tras emitir un vídeo con algunos de los momentos en los que las ex del presentador han hablado de él dentro del reality, Jorge Javier le preguntó a Miriam si era cierto que había pasado unas Navidades en casa de una amiga porque Mónica no quería que estuviera con ellos. “Sí, es cierto, aunque la responsabilidad la tiene el señor Carlos Lozano. Pese a ello, no le guardo rencor”, indicó. Algo que Hoyos entiende, pues no le puede guardar rencor cuando gracias a él ha estado haciendo caja durante todos estos años en nuestro país…

Publicidad - Sigue leyendo debajo

“No me creo nada de lo que dice. Le encanta su papel de María la del barrio. Yo esto ya lo he visto en otro programa”, denunció públicamente Mónica. “No todas estamos cortadas por la misma tijera”, replicó una Miriam indignada. Pese a que Miriam diga la contrario, Mónica quiso aclarar que su rival no conoció al presentador buscándose la vida en Perú, ya que ya había presentado ‘Operación Triunfo’ en el país andino. “¡Búsquese un novio, no me moleste!”, le espetó la eludida.

Telecinco

Las visitas de Carlos Lozano a la casa también han sido el origen de un sinfín de enfrentamientos entre las concursantes del ‘VIP’. “A mí no me hace ninguna gracia ver así al padre de mi hija… Todo esto me causa pena”, reflexionó Mónica. “Es un momento que prefiero no recordar. Siento una especie de tristeza, no ha servido de nada intentar conocer a Mónica. Ella ha seguido con todo este rencor y todo este odio”, dijo Saavedra. “No es una cuestión de rencor. Independientemente de lo que haya hecho, aquí también tiene parte de culpa Carlos Lozano”, puntualizó Hoyos.

La madre de la hija de Carlos explicó que lo que más le dolía era ver cómo había perdido la buena relación con su expareja. “Al ver cómo era, yo tenía claro a quién tenía que proteger”, sentenció. A su vez, Miriam reconoció que aunque Mónica malmetiera por detrás, en su turbulenta relación con Lozano tan solo habían sido culpables ellos dos.

Telecinco

Ahora bien, ¿estaría Miriam dispuesta a volver con Carlos? “Esa pregunta me la he hecho muchas veces. Sí, pienso en Carlos y me acuerdo de él, pero de una forma distinta. Han pasado muchas cosas”, reflexionó. “En estos momentos no tengo ni idea de lo que voy a hacer… Sí, pienso que sí sigo enamorada de él, aunque no estoy segura”.

Antes de que Mónica abandonara la casa con más del 67% de los votos, Miriam siguió con su discurso de que no tiene nada en contra de ella. “Yo no la odio. No siento nada, me es completamente indiferente. No quiero ser su amiga, pero sí que esto acabe ya”, sentenció. Lo que la presentadora tiene claro es que no quiere saber nada de su ex: “No me gustaría recibir una llamada de él… Ahora mi máxima prioridad tengo que ser yo”.