Suso ha reconocido en más de una ocasión que si ve un chico guapo, no tiene ningún problema en expresarlo en voz alta. Aunque parece no dudar sobre su sexualidad y prefiere mantener relaciones con el sexo opuesto, el que no le haga ascos a nada le ha llevado a tontear más de la cuenta con su gran amigo y principal apoyo dentro de la casa, Asraf Beno. Desde la salida de Aurah Ruiz, el ‘viceverso’ se ha mostrado muy unido al modelo. Tanto es así, que, pese a que sus actitudes no son más que un jueguecito entre ‘machitos’, Aurah parece estar con la mosca detrás de la oreja (más si tenemos en cuenta que ella no traga al Míster…).

En la última gala de ‘GH VIP’, Jorge Javier tuvo la oportunidad de hablar con la ex de Jesé Rodríguez para aclarar algunos de los frentes que tiene abiertos. Por un lado, quiso dejar claro que no se lleva mal con la madre de su novio, Merche, pese a que la cara de esta parecía decir lo contrario… “No ha pasado nada entre nosotras”, explicó.

Acto seguido, el presentador le preguntó si, tal y como ella ha afirmado, se siente la “cornuda de España”. Todo esto viene a raíz de un vídeo en el que Suso, el pasado domingo, al ver a los bailarines que les enseñaron a los ‘vips’ el baile que tenían que hacer para la prueba semanal, se vino arriba y se quedó prendado por la belleza de una de las bailarinas. “Tete, cómo está la rubia, ¡madre mía!”, repetía una y otra vez. Al ver que esta reacción le podía sentar mal a Aurah, intentó arreglarlo señalando que también había chicos muy guapos dentro del cuerpo de baile. “No me ha gustado nada, eso”, comentó la canaria.

Además, se emitió un vídeo en el que Suso, en tono jocoso, le decía a Asraf lo mucho que lo quiere, destacando el culo tan rico que tiene… Por si fuera poco, mientras hacían ejercicio, el ex de Sofía Suescun aprovechó tanto para tocarle la entrepierna (para ver cómo andaba de paquete…) como para sobarle el culo a su amiguito. “Ahora mismo, Aurah, entre los dos, molestas”, sentenció Jorge tras ver las imágenes.

Para terminar, Aurah también aprovechó para negar que, tal y como se ha publicado, haya tenido algo fuera de la casa con Tony Spina. Por su parte, Esther, la defensora de Mónica Hoyos, negó que ella se hubiera puesto en contacto con Kiko Hernández para contarle que había sido partícipe del encuentro de la canaria y el viceversa en un hotel. “Aquí ha habido una suplantación de identidad… A las 5 de la mañana yo estaba embarcando en un avión de camino a Hamburgo".