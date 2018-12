Son, probablemente, el DÚO de 'GH VIP' por excelencia. Si al inicio del concurso era un trío que formaban junto a Verdeliss, desde que la youtuber saliera expulsada, Koala y Miriam han estrechado lazos hasta convertirse en una especie de matrimonio de lo más cómico. Sus bailes, sus conversaciones y hasta sus escenitas mientras duermen nos regalan los mejores vídeos de la edición, y es que son, sin duda, dos de los grandes protagonistas del concurso. Pero en el paraíso, a veces, también hay problemas, y ellos lo han comprobado en sus propias carnes. El cantante y la peruana han vivido su primera discusión en lo que va de amistad y sus caras de tensión han sido todo un poema. ¿La culpable? Mónica Hoyos...

Todo comenzaba cuando Miriam y Mónica se encontraban en la cocina, juntas, pero no revueltas, y Koala, desde la habitación y a tono de humor, hablaba directamente a las cámaras como si de un hecho histórico se tratase y soltando comentarios como: "Puede ser un buen momento para que hablen de sus cosas". Y claro, cuando se lo ha contado a su amiga, para evitar enfrentamientos cuando la producción le enseñe el vídeo a Miriam, no le ha sentado nada bien.

"Pero, ¿qué cosas? No hay nada de qué hablar", comentaba visiblemente molesta a su compañero. Y "se enfada conmigo", le respondía un Koala algo sorprendido. Pero la cosa iba a más... "No me enfado contigo... Pero Koalita deja de ser irónico, de verdad, no es por nada pero dices que me enfado y eso sí me enfada", añadía Miriam. O sea que, no se enfada, pero no le gusta que le digan que se está enfadado, porque eso sí que la enfada, ¿queda claro? Pues a Koala también, así que ha tratado de excusarse: "Solo estaba haciendo un chiste".

Sus compañeros estaban flipando ante la tensión que se palpaba en el ambiente, así que han preferido no meterse. El propio Suso lo decía: "Os veo como un matrimonio, yo no me meto". Pero Koala seguía en su lucha por intentar que Miriam se relajase: "Yo siempre me he quedado con la Miriam loca, de jugar, de cantar, de hacer el canelo, el payaso...". ¿El problema? Hay algo que ha hecho explotar a la ex de Carlos Lozano, y es que "últimamente te veo haciendo más bromas relacionadas con nosotras y eso no me gusta", le ha confesado a su amigo Koala. "Siempre lo mismo", seguía Miriam. Koala ha tratado de restarle importancia: "No tiene importancia ninguna, y me río de todo, de lo que me apetece y cuando me apetece y lo voy a seguir haciendo". Así que Miriam ha preferido dejar el tema: "Por supuesto Koalita, pero creo que hay cosas que ya para qué picar más, siempre la metes en algo", zanjaba.