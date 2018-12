¡Asraf Beno se llevó un corte de los grandes el pasado jueves en pleno directo! Los finalistas de ‘GH VIP 6’ tenían que elegir cuál de sus excompañeros de edición lideraba su campaña de cara a alzarse con el ansiado maletín. Suso eligió a Aurah, Miriam y El Koala se disputaron la defensa de Verdeliss, y Asraf pidió que liderara su campaña a Omar Montes, sin saber que el que fuera su amigo dentro de la casa no quiere saber nada de él… Tanto es así, que declinó la oferta, asegurando que no podía, para acabar aceptando la defensa de El Koala y así dejar que Verdeliss se centrara en Miriam. ¿Cuál ha sido la reacción del modelo ante este desplante?

Suso, que no se le escapa ni una, cuando el Míster dijo el nombre del cantante y escuchó las voces en plató, apuntó por lo bajo que eso significaba que Omar e Isa Pantoja habían vuelto. “Si lo acepto, puedo joderlo, ¿no?”, se escuchó decir a Montes antes de tomar su decisión. “¡Qué fea la respuesta de Omar!”, comentó Beno ante la negativa del que fuera su amigo. “Si es el novio de Isa, ¿no te das cuenta de que es surrealista? Tú eres inteligente”, señaló Suso. Por su parte, Asraf reflexionó que para él la amistad es mucho más importante que una chica.

“Yo con Omar pensaba que, al ser mi paisano y tener cosas en común, no había nadie mejor que me defendiera. He escuchado a Isa por lo bajo riéndose y diciéndole que no aceptara. Creía que Omar tenía más personalidad y no se iba a dejar, por mucho que esté con Isa, influenciar. Tampoco el rencor es bueno y no creo que haya hecho nada malo hacia él… Bueno, ya explicaré todo fuera porque parece que soy el malo, malísimo. ¡Y a mí nadie me va a dejar así porque no lo soy!”, expuso Asraf en el confesionario. “No sé, yo hubiera defendido a mi amigo. Creía que habíamos tenido feeling. Tenía ganas de seguir conociéndole fuera”.

Rallado por lo que había pasado, el modelo pidió su opinión al respecto a Suso y a El Koala. “Yo interpreto que no eres tan importante ni tan amigo. Para él, primero va su novia”, reflexionó el viceverso. “Yo lo he interpretado como que está enfadado contigo. Él estará ahora con Isa, pero vamos, deberías de pasar de todo”, apuntó el cantante. A su vez, Miriam opinó que veía lógica la reacción de Omar, ya que no eran tan amigos y convertirse en jefe de su campaña le podía traer problemas con Isa.