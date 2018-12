Mónica Hoyos se ha enfrentado a su esperada entrevista con Sandra Barneda en el plató de ‘GH VIP 6: El debate’. Aunque no tuviera que lidiar con el habitual ‘tercer grado’ que le hacen a casi todos los expulsados, como era de esperar, los colaboradores han aprovechado su turno de palabra para arremeter contra la presentadora. Y es que, a excepción de algunos contertulios, casi todos ellos, semana sí, semana también, han criticado muy vehementemente su paso por la casa de Guadalix. Cuando la presentadora le pedía a la peruana que hiciera autocrítica y esta tan solo destacara que debería de haber jugado mejor, Belén Esteban interrumpía para dar su opinión. “Para mí Mónica ha sido una buena concursante, pero yo estoy para opinar. De la entrevista hay cosas que no estoy de acuerdo”, sentenció antes de que Barneda la invitara a bajar de la grada para hablar más de cerca con la entrevistada.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

“Entiendo que Mónica esté mal”, explicó la colaboradora. “Yo dije en directo que me disté pena cuando fui a la casa”. Sin embargo, la de Paracuellos no está dispuesta a que Mónica haga ver como que ella no ha echado leña a sus movidas con Miriam. “Yo sé que os lleváis a matar, pero tú has estado muchas veces en el ‘Deluxe’ con esta persona”, le recriminó. Tanto es así que, debido a que Mónica lo negaba, acabó enseñando una foto de ellas cara a cara en el ‘Deluxe’. “Esto pasó cuando Carlos salió del programa, desde entonces hasta ahora, que había pasado un año y medio, yo no tenía ni idea”, dijo Mónica a modo de justificación.

“Creo que tienes un problema, estás enroscada en una historia. Ayer hablé con Jorge, es triste decir esto, pero creo que no eres feliz. Tienes que quitarte de todo esto”, le aconsejó antes de recordarle que Miriam no ha hecho nada para separar a Carlos de su hija. “En mi realidad paralela, soy superfeliz. No tengo marido ni novio, pero no sabéis lo feliz que estoy”, replicó la presentadora.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Frigenti señaló que la expulsada había intentado lavar el cerebro a la audiencia al igual que había hecho con sus compañeros, preguntándole si tenía intención de pedirle perdón a su rival por todo lo que le había hecho. “Si tengo que pedir perdón, ella también lo tendrá que hacer conmigo. Y no solamente cosas del concurso. ¿Quieres que te diga todas las cosas que me ha llamado?”, contestó. Ante esto, Belén apuntó que las dos se habían dado mutuamente y Barneda recordó que fue Carlos Lozano el que presentó a Miriam ante los medios.

Nagore tampoco estuvo por la labor de adular el paso por el concurso de Mónica, pero quiso recordarle que, a diferencia de ella, no iba allí a dar caña. “Habéis sido muy abusones con Miriam. Pienso que has sido una concursante de diez y has hecho cosas buenas, pero por tu actitud, te has granjeado una imagen nefasta”, explicó la colaboradora. “No puedes culpar a Carlos de tu mal concurso”.

Las únicas que defendieron el concurso de Mónica fueron Marta López y Sofía Suescun. La primera apuntó que la ex de Carlos Lozano había sido muy buena con su rival mientras que la ganadora de ‘Supervivientes 2018’ fue un paso más lejos: “Estás guapísima, no sé cómo Carlos se fue con esta chica. Creo que has hecho un concurso impecable… A base de machacar a Mónica, Miriam ha brillado”.

Telecinco

Durante el transcurso de la noche, Mónica también tuvo que hacer frente a las críticas de Kathy, la defensora en plató de Miriam, quien le indicó que debía de estar agradecida porque el programa no hubiera puesto todas las cosas malas que le hizo a Miriam, sacando a relucir el tema de un mono. “Independientemente de la persona que sea, hay cosas que jamás haría. Ni escupí en la comida de Miriam ni arrastré su mono por el suelo. Son cosas que hasta ha desmentido el propio programa”, señaló Hoyos.