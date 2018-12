El pasado domingo, 9 de diciembre, durante el debate de ‘GH VIP 6’, los finalistas del reality tuvieron la oportunidad de pasar unos minutos con sus jefes de campaña, aquel de sus excompañeros de encierro que hubieran elegido para liderarla. Como era de esperar, Suso se decantó por Aurah, quien subió de nuevo a la casa de Guadalix para reencontrarse con su amor. Pero el encuentro no fue tan romántico como se esperaba debido a que, antes de ver al ‘viceverso’, a la canaria le pusieron unos vídeos en los que se volvía a especular sobre la ‘entrañable amistad’ entre Suso y Asraf... ¡Una encerrona en toda regla, vamos!

Aurah pudo ver un recopilatorio del tonteo que, en tono de broma, su chico mantiene con el modelo. Y es que Suso está desatado con el jueguecito, llegando a decirle a su compañero que se ponga en contacto con él el día que le gusten los hombres o preguntándole abiertamente si le da permiso para tener un sueño erótico con él. La gota que colmó el vaso de las inseguridades de Aurah llegó con la declaración de Suso afirmando que “tiene un 20% de gay”.

"¿Por qué tantos comentarios, tantos tocamientos? No voy a poder callarme nada. Le voy a preguntar si el 20% ese está en activo. Madre mía, ¡qué fuerte!", comentó Aurah con la boca desencajada. Y claro, al ver a Suso, en vez de centrarse en hablar de su campaña, pues se armó de valor y le expuso todas sus dudas: "¿Tú cómo estás? ¿Y tus sentimientos? Dime... ¿tienes algo que decirme? ¿Tus sentimientos están acorde conmigo y con Asraf? Seguro, ¿no? Que veo mucho tocamiento de culo y otras cosas".

"Tengo que reconocer que estoy debatiéndome entre Asraf y tú", bromeó Suso sin parar de reír. Unas palabras que no bastaron a Aurah, quien siguió erre que erre dudando de la sexualidad de su novio: "¿Por qué están todo el día así, tocando y haciendo esos comentarios? Te estoy esperando y te estoy respetando, pero tenemos una conversación fuera. Pero no eres gay, ¿no? Afírmalo así, dilo aquí y ahora".

Mientras Suso alucinaba ante la acusación de Aurah, esta le comentó que Asraf no es su amigo y que no se fie de él. "Estoy muy en broma, todo el rato. ¡Pues hoy voy a dormir con él!", amenazó el finalista de ‘GH VIP’, un comentario que no hizo ninguna gracia a la canaria. Terminado el encuentro y de vuelta a plató, Aurah tuvo que hacer frente a las críticas de los colaboradores, quienes le reprocharon que, supuestamente, le hubiera dicho a Suso al oído que ha logrado superar al Koala en las votaciones. “Eso nadie de aquí tiene ni idea… Está muy feo si lo has dicho. No le favoreces nada”, le espetó Sandra Barneda.

Atacada de los nervios y “hecha polvo”, Aurah se justificó diciendo que el vídeo previo al encuentro la había descolocado. “¡Tienes un cuento!”, señaló Frigenti. "Tu cállate que lo único que haces es leer las redes sociales para memorizar lo que tienes que decir aquí. No ves el programa... Solo me criticas porque quieres tirarte a Suso", replicó la joven.

Ante esto, todos los presentes dieron la cara por el colaborador, siendo Barneda muy clara con ella: "No te consiento que digas algo así de Miguel, uno de los que más sigue el 24 horas y se implica en el programa. Ha sido muy feo eso que has dicho, además, que eso de 'tirárselo' es un golpe muy bajo e innecesario".

La cosa no quedó ahí. Cuando le tocó el turno a Sofía Suescun de expresar su opinión, ambas acabaron enzarzándose en un cruce de acusaciones a voz en grito, lo que llevó a la presentadora a expulsarlas del plató. "Podéis volver cuando estéis más tranquilas y mantengáis las formas", apuntó. Minutos más tarde y con el ambiente calmado, las emplazó a volver, reincorporándose ambas al debate y pidiendo perdón por sus comportamientos.