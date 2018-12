Aparte de Suso, quien quedó completamente descolocado con la visita de Aurah Ruiz a la casa de ‘GH VIP 6’, el resto de los finalistas del reality de Telecinco también tuvieron la oportunidad de vivir un encuentro con sus jefes de campaña, aquel excompañero de encierro que hubieran elegido para liderarla. De esta manera, Miriam se pegó un atracón a llorar después de ver un vídeo en el que aparecían sus familiares y amigos enviándole ánimos de cara a la recta final. “Súper, estoy muy feliz. ¡Puedo sentir el cariño de mi familia y mi gente!”, indicó mientras brotaban lágrimas negras (cosa del rímel) de sus ojos.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

El apoyo de sus allegados no fue lo único que inundó de felicidad a la peruana, ya que pudo ver un vídeo recopilatorio con las muestras de apoyo de su larga legión de admiradores y recibir la visita de su querida Verdeliss. “Que sepas que lo mejor de ser tu jefa de campaña no es apoyarte, porque no te hace falta, sino el poder estar aquí contigo”, comenzó diciendo la youtuber. “Estate muy tranquila porque lo estás haciendo genial. No solo yo te quiero, te quiere muchísima gente… Has ayudado a muchas más personas de las que crees. Eres todo un referente a la hora de hablar de valentía”.

Telecinco

Aparte de la retahíla de halagos, Verdeliss no subió hasta la casa de Guadalix con las manos vacías y le regaló a su amiga unas camisetas tuneadas con sus propias manos en la que se podía leer el mensaje ‘ganar Miriam’ (además de dejar en evidencia que lo suyo no es la pintura…).

El que se llevó un jarro de agua fría fue Asraf. Si no tuviera poco con que Omar declinara la oferta de ser su jefe de campaña y Mónica Hoyos se comprometiera para luego acabar pasando del tema, el modelo fue el único de los finalistas que no tuvo un vídeo con mensajes de apoyo de sus admiradores. Sin embargo, al menos pudo hablar con Darek, quien lo primero que hizo fue criticar el chándal tan feo que llevaba puesto. “Estás haciendo tu concurso a tu manera y te tiene que dar igual lo que la gente diga”, apuntó el polaco. ¿Nos encontramos ante una clara advertencia por lo que le espera fuera de la casa?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

La verdad es que, para ser su jefe de campaña, el ex de Ana Obregón le tiró algún que otro tirito a su compañero… “No sé lo que va a pasar, pero tú para mí ya eres ganador. Me encanta que siempre te hayas acordado de mí, aunque me da pena que echaras a un amigo nuestro como es Tony”, le recriminó. “Has conseguido lo que nosotros no hemos podido y estás haciendo muy buen concurso”. ¿Sabéis cuál es la excusa que puso un admirador de Asraf a Sandra Barneda para no haber enviado un vídeo al programa? ¡Que se había pasado todo el puente de fiesta y no había tenido tiempo!

Telecinco

Para terminar, El Koala, después de ver las muestras de apoyo de sus amigos, de sus familiares y de sus admiradores, recibió la visita de Omar Montes, quien le dejó claro que se está dejando la piel porque el cantante se alce con el triunfo. “¡Te veo guapísimo!”, indicó el culebro más famoso de España. “Tienes que seguir siendo igual que hasta ahora. Apóyate en la persona que te ha estado apoyando desde el principio y no te fíes de los demás… Cuando alguien te moleste, sé claro en el momento”.