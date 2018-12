‘GH VIP 6’ se ha convertido en el éxito más sonado de la temporada. Pese a que la última edición anónima no dio los resultados esperados y las audiencias de la versión con famosos del formato de telerrealidad, desde un tiempo a esta parte, no hacían más que palidecer, Telecinco se ha resarcido de sus heridas con el mediático encierro de Miriam Saavedra, Mónica Hoyos, Makoke y compañía. Y es que los espectadores se han mantenido enganchados a esta última edición, pese al esfuerzo que supone seguir tres prime times semanales… Por ello, la cadena de Fuencarral prepara ya un nuevo formato para que dé el pistoletazo de salida en enero y haga más llevadera la espera hasta la llegada de ‘Supervivientes 2019’.

El nuevo reality, en un alarde de originalidad, se llamará ‘VIP a vis’, debido a que está concebido como una especie de ‘Gran Hermano’ en el que competirán parejas de famosos que tengan cuentas pendientes o un romance en curso, pudiendo ser los espectadores partícipes de cómo evoluciona su relación. Como suele ser habitual, y teniendo en cuenta que el primer mes del año está a la vuelta de la esquina, ya han comenzado a ‘filtrarse’ los nombres de los posibles candidatos (y la lista no podría ser más surrealista…).

Porque no, no esperen que por allí vayan a pasar parejas de toda la vida, del estilo de Ana Belén y Víctor Manuel… De hecho, tal y como anuncia en primicia Lecturas, los últimos en sumarse a la lista de candidatos han sido Julio Ruz y Carolina Sobe, los cuales, aunque nadie tenga muy claro qué tipo de relación mantienen, hipotéticamente, han “tenido sus cositas”. Sea como fuere, el ex de María Jesús Ruiz y la alocada colaboradora se encuentran en “negociaciones avanzadas” para convertirse en concursantes. ¿Qué opinará de todo esto la ex Miss España?

Puestos a pedir, lo que sería una fantasía ‘máxima’ es que, ahora que María Jesús ha vuelto a las andadas con José María Gil Silgado, los encerraran a los cuatro para ver en directo cómo se desarrolla el eterno culebrón...

Aparte de Sobe y Ruz, se especula que en ‘VIP a vis’ también podríamos tener la oportunidad de ver a Kiko Matamoros junto a Sofía Suescun (de hecho, las malas lenguas aseguran que los rumores de romance de las últimas semanas no eran más que una manera de justificar su presencia en el reality); a Kiko Rivera e Irene Rosales (esperemos que de ser cierto el hijo de Isabel Pantoja tenga más aguante que en sus experiencias previas); y la extraña pareja formada por el Maestro Joao y Pol Badía. La lista de posibles candidatos la cierran Karina y Juan Miguel; Antonio Tejado y Candela Acevedo; así como Fosky y Pepi Valladares.