Si hasta este momento las relaciones en la Casa de GH VIP 6 han sido de lo más sólidas, con la llegada de la final, todo se está desmoronando. Koala, aunque apoya a Miriam Saavedra, ha sido también muy crítico con ella, y Suso y Asraf, con la salida de Mónica Hoyos, se han ido distanciando cada vez más. De hecho, con la visita hace unos días de Aurah Ruiz al de Ripollet en la Casa, parece que han cambiado muchas cosas, y todo gracias a una frase de Aurah muy clara y concisa: "Asraf no es tu amigo". Desde aquel momento, Suso se ha andado con pies de plomo con el Míster, hasta el punto en el que se han terminado distanciando del todo ¡y le ha dado la última puñalada para alejarlo de él!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Este lunes, los últimos cuatro concursantes se enfrentaron a las preguntas de los televidentes en las redes sociales, y una de ellas traía cola: "¿Realmente te crees a Asraf cuando te dice que él nunca ha dicho nada de Aurah o tienes dudas?". Suso no se anduvo con chiquitas: "Sí, tengo dudas. No me creo a Asraf al 100% a partir de ahora, y sí, tengo dudas de seguir mi amistad con él".

Mediaset

La cara de Asraf se tornó en preocupación, y ahí pudimos ver en su rostro que, a partir de ese momento, estaba solo ante la final.

Mediaset

¿Será por eso que le estamos viendo tan concentrado en su discurso de finalista? ¿Será por eso que ha empezado a 'full' con la campaña marcándose confes y posteando en el blog y en redes más que nunca? Al menos es de eso de lo que le ha acusado Suso...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

La visita de Aurah, por otro lado, fue de lo más polémica: al despedirse, la canaria le susurró algo al oído ininteligible a su churri que nadie, aún, ha podido descifrar, y ella, cuando llegó al plató tras el viaje a Guadalix, no supo recordar lo que le había comentado, por lo que todas las acusaciones se centraron en haberle filtrado información del exterior. No sabemos lo que le diría, pero está claro que si quiere jugar sucio, lo podría haber conseguido. ¿O le diría a Suso eso de "Asraf no es tu amigo" para alejarle de él después del tonteo que se trajeron uno y otro?

Si quería eso, lo ha conseguido, porque ahora Suso se está acercando más a Miriam y El Koala después de sus tremendas broncas por toda la casa. De hecho, en la madrugada del lunes al martes, los dos bromearon hasta sacar de quicio a Asraf haciendo ruido mientras dormía... hasta que le despertaron. ¿Qué bien se llevan de repente, no...?