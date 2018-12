Suso y Sofía Suescun intercambian tiernos mensajes

Pese a que su relación amorosa no llegó a buen puerto, Suso Álvarez y Sofía Suescun mantienen una relación muy especial. Tanto es así, que el actual concursante de ‘GH VIP 6’ no dudó en defender con uñas y dientes a la que fuera su novia durante su estancia en Honduras. Un apoyo que la ganadora de ‘Supervivientes 2018’ no olvida y ha querido devolverle con creces sumándose a la campaña para que se alce con el triunfo. Suso, al ver el pasado domingo a su ex vitoreando en la grada en la que se encontraban sus partidarios, no ha podido más que agradecer el bonito gesto de Sofía, momento que aprovechó para mandarle un cariñoso mensaje.

“Sofía, chiquitaja, quiero agradecerte muchísimo que me estés apoyando. De verdad, de corazón, me alegra que, pese al tiempo que ha pasado, sigamos estando juntos, manteniendo ese mínimo de amistad. Me alegra mucho sentirte de mi lado y me gustaría que siguiéramos así muchos años. Deseo y ansío que sigas triunfando como lo estás haciendo porque te lo mereces. Yo quiero ser amigo de Sofía y quiero casarme con Aurah”, sentenció en el confesionario.

A su vez, durante una conversación en el jardín con Asraf, el ‘viceverso’ aprovechó para recordar el rollete que tuvo con la navarra. “Yo en ‘GH 16’ me enrollé con Sofía nada más llegar, el primer día del reality”, señaló. “Yo me acuerdo de que cuando la vi pensé: ‘Madre mía, ¡qué cañón!”. Sin embargo, aprovechó para lamentarse que siempre que se echa novio, pierden el contacto: “Sofía y yo nos hemos llevado de puta madre siempre, lo que pasa es que sus novios nunca me han dejado tener una relación de amistad con ella”. Aunque no sepa que la ‘gran hermana’ ya no está con Alejandro Albalá, asegura que hacen muy buena pareja: “Ella está muy enamorada de Alejandro Albalá… A mí me gusta mucho Alejandro para ella”.

¿Y cómo ha reaccionado Sofía ante las tiernas palabras de Suso? Pues enviándole un tierno mensaje a través de su cuenta de Twitter. “Te quiero, amor”, reza su comentario. Por su parte, Aurah no creemos que esté tan contenta con el buen rollo que se trae su ‘churri’ con su ex… De hecho, el pasado domingo acabó siendo expulsada del debate de ‘GH VIP’ tras enzarzarse en una discusión a voz en grito con Sofía, a la que acusa de criticarla por las espaldas.