A pocos días de que se conozca el nombre del ganador de ‘GH VIP 6’, los nervios en la casa están a flor de piel. Como es normal, todos los finalistas quieren alzarse con el preciado maletín y no tienen problemas en verbalizarlo siempre que se les presenta ocasión. En plena campaña por la victoria, El Koala se ha sacado de la manga una canción que repite una y otra vez: “¡Quiero un Ferrari, como el del Fary, yo me lo quiero llevar!". Tonadilla que cantó en el baño, mientras Suso se depilaba los pelos de la nariz, y que acabó con la ‘paciencia’ del ‘viceverso’.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

“Koala, ¿cómo vas a ganar tú? Mira si lo han hecho mal los demás, que tú eres finalista. Vamos a ver lo que dice ahora la audiencia”, señaló sin inmutarse (y sin recordar, al parecer, que él nunca ha estado nominado…). “Te veo muy seguro y a lo mejor esa seguridad te juega en contra en una final”. Y es que Suso está convencido de que el 60% de los porcentajes ciegos pertenece a Miriam, por lo que ninguno tiene opciones de arrebatarle la victoria.

Ante sus palabras, el cantante indicó que su gran amiga es una buena candidata para ganar: “Miriam llegó aquí y se enfrentó al desprecio de toda la casa. Después ha logrado hacerse su hueco”. Por su parte, el experto en realities reflexionó que su chica, Aurah, debería de haber sido la ganadora. “Suso, tienes que ser realista. Aurah no ha sido como Miriam. Miriam ha sido generosa, ha cocinado para sus compañeros…”, expuso El Koala, antes de ser interrumpido por Suso para preguntarle si su novia no había hecho lo mismo. “¿Por qué comparas a una mujer con otra? ¡No seas tan básico!”, le recriminó.

Para evitar la discusión, Suso se marchó del baño y fue corriendo a desahogarse con Asraf. “Yo veo bien que halague a su amiga, pero no veo bien que otros compañeros no podrían haber sido justos finalistas”, señaló indignado. “Para él solo hubieran sido justas Miriam y Verdeliss. ¿Verdeliss va a ser justa finalista? Si no se relacionó con nadie, no me jodas”.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Aunque el novio de Aurah expuso que no iba a saltar porque no quería volver a ser el Suso de antes, acabó acercándose al cantante para recriminarle las palabras que había dicho en contra de su chica: “Koala, hay comentarios que te los puedes ahorrar porque haces daño. Que me digas en mi cara que Aurah no es una justa finalista, me hace daño”. El intérprete de ‘Opá’ le pidió perdón si había sido cruel, pero le recordó que es lícito que tuvieran disparidad de opiniones. Madre mía, ¡qué tensión se palpa en el ambiente!