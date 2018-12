Desde que Miriam se ha quedado sin objetivos para originar broncas en la casa de ‘GH VIP 6’ (tan solo le faltaría discutir con el Súper), Suso se ha convertido en el principal protagonista de los vídeos de cara a la final, que se celebrará el próximo jueves 20 de diciembre. El ‘viceverso’ sabe que su relación con Aurah ha sido una de sus principales bazas dentro del reality, por lo que desde un tiempo a esta parte no deja de adular a su conquista y lamentarse por lo mucho que la echa de menos. Tanto es así… ¡que ya escucha campanas de boda!

En el ‘Última hora’ del pasado martes emitieron un vídeo en el que Suso expone tanto planes a corto como a largo plazo. Con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, se plantea que la canaria las pase junto a su familia. “Yo, siendo egoísta, le diría que viniera a pasar las Navidades en mi casa. Ella ya conoce a mi madre, lo tiene más fácil. Yo todavía no conozco a mis suegros”, señaló delante de sus compañeros.

“Yo veo bien que la gente no crea en mi relación, no todo el mundo tiene que creerse que yo amo a Aurah. Lo importante es que yo siga vibrando aquí… No quiero sobreactuar, quiero hacerlo todo de corazón y normal… A mí me encantaría salir y ver a mi madre y a Aurah juntas y que se lleven bien. Tengo mucho miedo a perderla, la necesito. Me suma, me da frescura, me da alegría en mi vida”, continuó diciendo. Hablando como estaban de amor, Miriam confesó que tan solo se ha enamorado una vez, algo que comparte con Suso. “Yo nunca he tenido miedo de perder a alguien hasta que conocí a Aurah”.

Todo esto viene porque el experto en realities se ha quedado algo rallado al ver que Aurah, durante su última visita a la casa, dudara de que todavía la siga queriendo debido a que no le lanza las suficientes muestras de cariño. Tal vez por esto, se ha venido arriba y ha soltado un ‘romántico’ discurso en el confesionario. “¡Qué cañón! ¿Habéis visto lo buena que está? Su carita, su cuerpecito fino…”, expuso.

Ya sabemos que a esto no se le puede llamar romanticismo, pero esperad hasta el final, que es cuando viene lo gordo. “Hay una cosa que me ha dejado un poco preocupadillo. Me dijo que fuera tenemos que hablar de cosas, supongo que tener fuera la vida de amor que hemos tenido aquí va a ser más difícil”, reflexionó con semblante preocupado. “¡Cómo la echo de menos! ¡No vamos a salir de la habitación! Súper, ¿crees que si le pido matrimonio a Aurah me dirá que sí?”.