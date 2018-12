La polémica en 'GH VIP' siempre ha estado servida, pero desde que Aurah Ruiz visitara a Suso a las puertas de la semifinal en Guadalix, más todavía. La canaria volvió a la Casa durante unos minutos para alentar a su chico y darle ánimos de cara a la final, y después de decirse lo mucho que se querían y de Aurah llevarse alguna que otra sorpresa cuando Suso le confesó que era "20% gay" tras verse en toda España su tonteo con Asraf Beno, la canaria se despidió de él diciéndole algo ininteligible al oído que hizo que el plató y los televidentes ardieran a través de las redes sociales.

Un gesto que a Aurah le costó caro, e incluso llegó a discutir con Sofía Suescun y ambas acabaron expulsadas del plató por vociferar sus diferencias. La exviceversa dijo no recordar lo que le había dicho, algo que se interpretó como una forma de encubrir que le había pasado información del exterior, quizá relacionada con las votaciones o con la impresión que el público tiene de él fuera... y la cosa no iba muy desencaminada, porque ahora ¡por fin se ha sabido lo que le dijo!

Ha sido el propio Suso el que, en una conversación con Asraf (con el que se sigue llevando bien aunque han roto su amistad para el futuro) el que lo ha desvelado todo: "Ella me dijo al oído que tengo opciones de ganar", reveló el de Ripollet, algo que Asraf secundó: "Claro que tienes opciones, Suso, si yo te lo he dicho".

El mensaje, aunque pueda parecer de lo más nimio, cuenta mucho sin decir nada: Aurah le vino a decir a Suso que aún hay opciones, que es querido entre el público y que, si se esfuerza un poco, podría hasta ganar, algo que no tenemos muy claro después de las continuas denuncias de los tuiteros sobre su supuesto comportamiento machista. "Se ve que puedo pegar el 'sorpasso' y me lo puedo llevar. Se ve que hay mucha gente apoyándome por las redes. Aunque está muy difícil porque Miriam es un torpedo", dijo él completamente convencido, y aprovechó para pedir el voto: "Señores, me tienen que votar, tengo que ganar 'Gran Hermano VIP'". Ya veremos, Suso, ya veremos...