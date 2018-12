La convivencia en la Casa de 'GH VIP 6' no está lo que se dice tranquila, e incluso los amigos que parecían inseparables están tan nerviosos que están a la que saltan. Efectivamente, estamos hablando de Miriam Saavedra y el Koala, que si hasta hace nada reían y lloraban juntos... ahora parece que han decidido ir a su bola y tomar caminos separados en los últimos días de concurso. De hecho, cuando esta semana el Súper les pidió que eligieran cada uno una canción para ilustrar su campaña de cara a la final, la discusión llegó a tal punto que ambos acabaron lanzándose pullitas que no pasaron desapercibidas ni para sus propios compañeros...

Entre las 4 canciones, los 4 finalistas debían ponerse de acuerdo para escoger una cada uno, pero Miriam fue la más rápida y eligió la cuarta opción, una que también le gustó a Koala, pero como no estaba dispuesto a discutir, dio su brazo a torcer. Asraf optó por echarlo a suertes, y mientras Miriam callaba, el Koala no cedió: "A mí me gusta la cuarta, pero no vamos a discutir. Yo ya sabéis que no discuto nunca. La que no queráis es la mía. ¿Tú ves que ella quiera sortear y se pueda hablar? Es así. ¿Cómo le vas a decir a ella que no? Lo que pasa es que soy noble y humilde", dijo señalando a su compañera, que permanecía impasible y feliz con su elección.

"Súbela, Súper", dijo ella medio regocijándose. "Es de actitud. De optimismo. De positivismo. ¡De a por todas! ¡De fuerza! ¡¡De coraje!!" vociferó Miriam.

Sus compañeros, viento que ya estaba todo el pescado vendido, decidieron salir al patio, donde se sinceraron: "Sinceramente, me da igual una que otra, pero si antes de que termine la canción nos ponemos '¡yo quiero esta!', '¡yo esta!'... ¿tú te crees que yo voy a discutir por eso? Son tonterías". "Sí, Koala, pero si te gusta alguna lo dices, y se debate. Por lo menos a pares y nones. No puedes ceder siempre...", señaló Asraf.



El Koala quiso hablar con Míriam, pero ella no cedió un ápice: "Como estaba casi terminando todo, yo quise elegir entre la primera canción y la cuarta, y como nadie decía nada, elegí". "Si te digo la verdad, a mí me daba igual, pero me hubiera gustado hablarlo", intentó que recapacitara el Koala, pero ella siguió en sus trece: "Está bien que te haga ilusión, al final es una campaña para ganar, así que intenté estar avispada".

"Bueno, yo no soy avispado, es mi personalidad. Yo al final veo que lo que te hace ilusión es pegar gritos", apuntó con retintín el Koala. "Sí, me hace ilusión", confirmó ella.

La tensión siguió escalando hasta que, durante la noche, los dos decidieron que aquello no podía afectar a su amistad, pero desde luego este episodio es algo que les puede salir muy caro de cara a la final, porque sus fans han estado juntos todo el programa... ¡y ahora los votos podrían dividirse! ¿Qué ocurrirá?