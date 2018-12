¡Aurah ha subido de nuevo a la casa de ‘GH VIP 6’ para enfrentarse de una vez por todas con Asraf! Aunque la relación entre la canaria y el modelo dentro del reality no podría definirse de idílica, ha sido salir Aurah de la casa y ver los vídeos en los que la criticaba por la espalda, para ponerle definitivamente la cruz. Al entrar en la sala ‘de las cuentas pendientes’, Ruiz tan solo le tendió la mano a su compañero, dándose cuenta el Míster de que la situación estaba peor de lo que él creía. “¿Te parece que lo que has dicho guarda relación con los comportamientos que has tenido a la casa?”, le preguntó Aurah antes de recriminarle que hubiera hablado de ella por detrás.

“He salido y he visto cosas que no sabía”, continuó diciendo, poniendo como ejemplo cuando El Koala criticaba a Suso y Asraf no era capaz de defenderlo. Para animar más el cotarro entró Suso y les pusieron un vídeo con algunas de las declaraciones que Asraf ha hecho sobre su chica. Al terminar, Beno señaló que todo lo visto ya se lo había comentado a la pareja, destacando que tanto Aurah como él se han puesto verde mutuamente.

“Tú dijiste que desconfiabas de mí. Dentro de la casa le dijiste a Miriam y al Koala que era agresiva, hablaste de la enfermedad de mi hijo y que lo contaba para dar pena”, le recriminó la ex de Jesé Rodríguez. Tras ver el vídeo, la primera impresión de Suso no fue especialmente esperanzadora de que pudiera retomar su relación de amistad con el modelo. “Empezamos mal. No entiendo que él en un confe diga que espera que se vaya Aurah”, reflexionó. “Si tú me quieres como amigo, tienes que proteger a mi pareja y comértela con patatas… Lo que has hecho es una mierda. Tengo la sensación de que me has atravesado”.

Echando más leña al fuego, Aurah siguió recriminándole su comportamiento. “Cuando tenía un problema con Miriam, metías mierda, decías que mira la cara de agresiva que se me estaba poniendo”, afirmó rotunda. “El que más mierda ha metido en nuestra relación has sido tú”. Mientras que Asraf se justificó diciendo que lo que había dicho tampoco era tan grave, Jorge Javier sacó a relucir el tema de su supuesto enamoramiento de Suso. “¿Estás enamorado de Suso?”, le preguntó abiertamente Aurah. “Sí. Y de ti también, y de Jorge”, ironizó el joven.

Tras ver un video recopilatorio del ‘tonteo’ que se han traído entre manos los concursantes, Suso se lo tomó con humor. “Porque estoy cabreado con Asraf, si no le daba un besito ahora. Si Aurah se mosquea por esto, tiene un problema”, apuntó. “Por esas tonterías, ¿te atreves a decir que Suso no tiene que ser mi amigo?”, se preguntó Asraf. “Hemos tenido una relación de hermanos”. Antes de marcharse, Suso, que estaba muy tocado, explicó que para mantener una amistad debe confiar en ella. “Lo que has hecho ha sido una puta basura”, sentenció.