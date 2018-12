Asraf reconoce que sintió algo por Isa Pantoja

Asraf Beno se ha convertido en el cuarto finalista de ‘GH VIP 6’, atesorando tan solo el 1,3% de los votos de cara a alzarse con la victoria. Al llegar a plató para enfrentarse a su entrevista con Jorge Javier, el presentador permitió que abrazara a su hermano y defensor por los platós, Anuar. Acto seguido, fue a saludar a sus compañeros, que le dieron un recibimiento bastante frío. “Has llegado hasta aquí, pero me creo más ganador que tú”, le indicó Tony, quien todavía está dolido al creer que el modelo es el ‘culpable’ de que él esté fuera de la casa.

Jorge Javier le confesó que su hermano le había defendido estupendamente, dándole la palabra para que opinara sobre el paso del Míster por el reality. “Para mí el concurso de mi hermano ha sido bueno. Se ha mojado cuando se tenía que mojar. Sus inseguridades le han llevado a intentar juntarse con gente que no debía”. ¿Y cuál cree que ha sido su principal fallo? “No darse cuenta de que estaba en un concurso”, contestó sin pensárselo dos veces.

Si por algo ha sido criticado el concurso de Asraf ha sido por sus constantes cambios de ‘bando’. Tras ver un vídeo de sus idas y venidas por los distintos grupos, el Míster señaló que no se consideraba ni falso ni traicionero. “¿Así es como se me ha visto fuera? Cuando me he sentido mejor con unos, me he ido con ellos, pero no he forzado nada”. Mientras que Makoke apuntaba que no se creía nada de lo que decía, Verdeliss fue más benévola con él y dijo que era un buen chico al que la había perjudicado ser tan “veleta”. Los únicos que le mostraron públicamente su apoyo incondicional fueron Mónica y Darek.

Merche, la madre de Suso, intervino para explicarle que, pese a que su hijo se había mostrado muy frío con él en la despedida, le tenía mucho aprecio. “Tu hermano ha cuestionado que Suso te tenga cariño y eso no es así”, expuso. “Si tú te hubieras abierto y hubieras sido más sincero, hoy no se hubiera enfadado tanto contigo”, a lo que Asraf replicó: “No sabía que se fuera a tomar tan mal lo de Aurah”.

La última discusión entre Asraf y Miriam dentro de la casa fue a costa de Isa Pantoja, ya que la peruana le dijo a su compañero que había intentado “clavarla”, pero que no pudo. En el plató, el Míster Universo le pidió a la hija de Isabel Pantoja que explicara qué pasó durante el edredoning del que tanto se ha hablado. “No quiero hablar más de ese tema. No pasó nada. Te lo digo ahora y cuando quieras”, aseveró Chabelita. “Pues que sepas que eres una mentirosa”, replicó Asraf visiblemente molesto. Un comentario que afeó Tony Spina: “Me parece de muy poco caballero lo que acabas de hacer. Si ella dice que no pasó nada, no pasó nada”. Antes de terminar, el cuarto finalista explicó los sentimientos que había sentido por la miembro del plan Pantoja: “A mí Isa me ha gustado bastante. Y creo que al principio tuvimos mucho feeling”.