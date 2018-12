¿Para qué le darán la palabra a Ángel Garó? Esa es una pregunta que muchos televidentes se hicieron durante la gala 14 de GH VIP 6, y es que el humorista, con su habitual ensañamiento con Verdeliss, le provocó las lágrimas a la youtuber al hablar de sus hijos y él terminó por abandonar el plató enfadado como una mona. A pesar de que la noche ya de por sí no se preveía tranquila, cuando Mónica Hoyos intentó aclarar sus rifirrafes con Verdeliss, Garó tuvo que saltar con uno de sus hirientes comentarios: "A ver lo que dices, que está embarazada y se puede molestar el niño".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Mónica trató de pasar de puntillas por el comentario, pero a Verdeliss se le hinchó la vena respondió verdaderamente mosqueada: "¡Deja de sacar a mis hijos, Ángel, te lo voy a pedir por favor! He entrado yo como concursante, no mis hijos". El cómico sacó, valga la redundancia y por irónico que suene, su vena menos cómica, y se sacó de la manga que Verdeliss le había confesado algo bastante fuerte sobre su embarazo: "¿Pero tú no me dijiste a mí que, por tu afición a tener hijos, te habías quedado embarazada para entrar en GH VIP?".

Mediaset

Tanto Verdeliss como la productora lo negaron al momento, y él se vino arriba en un teatrillo con precedentes: "Bueno, mira, me vais a hacer repetir el episodio del último programa (abandonar el plató). Ella a mí me confesó que está acostumbrada a tener hijos, que es una gloria de Dios. Lo que no me gusta es el conductismo que tú haces, la situación que tú tienes en internet, así que que venga el Defensor del Pueblo a hablar de tus hijos. Buenas noches", afirmó antes de salir por la puerta de atrás.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Verdeliss no pudo ya reprimir las lágrimas: "Esto es algo que llevo aguantando unos cuantos días entre el desconcierto, la tristeza... yo lo dije en la casa: creo que Ángel es extremadamente inteligente para herir a las personas, y conmigo tiene un ensañamiento que no llego a comprender. Cuando estás juzgando mi papel de madre estás yendo a por lo que más quiero en este mundo y a lo que más me puede doler. Es como pegarme una gran puñalada. En este programa he entrado yo como concursante, no mis hijos, y sinceramente si quisiera ser mala podría sacar aspectos de su pasado muy deplorables, y no lo estoy haciendo. Si él piensa que el contenido que hacemos no le gusta, qué quieres que te diga: es un contenido lleno de amor, de cariño y de respeto, y mis hijos están creciendo en un entorno tranquilo y normal", zanjó.