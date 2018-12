Isa Pantoja se ha sentido de nuevo traicionada por Omar Montes. Nada más comenzar la última gala de ‘GH VIP’, Jorge Javier Vázquez anunció que Makoke, Omar Montes y Aurah Ruiz se habían trasladado hasta la casa para saldar sus cuentas pendientes con alguno de los finalistas. En el caso del cantante, para mantener un cara a cara con Asraf, quien dijo en su día que se había liado debajo del edredón con Chabelita. Hasta aquí todo bien, si no fuera porque Montes no le había contado a su chica sus intenciones de enfrentarse a Asraf, algo que ella había intentado evitar por todos los medios…

Telecinco

“Yo qué le voy a decir si le entra por un oído y le sale por otro”, se lamentó la hija de la tonadillera. “Él siempre hace lo que quiere y yo lo respeto. Yo he venido aquí pensando que las cuentas pendientes él no las iba a hacer porque me dijo que no iba. De hecho, a mí me lo ofrecieron y dije que no porque él no iba a ir. Y justo ahora me entero de que está ahí para hablar con Asraf, cuando no tiene ya ningún sentido”.

“Ha valorado más el protagonismo que está teniendo ahora que decirme la verdad. No sé por qué me oculta cosas, no entiendo la necesidad que tiene de ocultarme estas tonterías… Estoy molesta, pero tampoco estoy enfadada”, sentenció la joven. Aunque Omar negó que su relación con Isa se hubiera visto afectada por esta decisión, Chabelita no pensaba lo mismo y mostró públicamente su disgusto. Eso sí, no hay mal que por bien no venga y dijo que, a modo de ‘venganza’, esa noche saldría de fiesta para resarcirse de sus heridas.

Para rematar la faena, lo que prometía ser un tenso cara a cara, acabó siendo una surrealista conversación entre besugos. Omar entró en la sala de las ‘cuentas pendientes’ con cara de pocos amigos, tildando al modelo de “Judas”. Tras chocarle la mano, empezó a lamentarse por el frío que hacía en Guadalix. “Hoy tienes la vida mártir”, le espetó al Míster, reprochándole los comentarios que había hecho sobre Isa. “¿Cómo puedes pensar que yo voy a defender tu campaña cuando tú quieres coger a mi piba afuera y hablar con ella?”, le preguntó.

Sin saber muy bien qué decir, Omar mezcló churras con merinas, echándole en cara al que fuera su amigo algunas cosas de las que él era consciente cuando entró al reality como concursante. “Me jodes la novia y encima me manchas las zapatillas”, afirmó el culebro, acusando al Míster de ser “más falso que una pelea de Power Rangers”. Isa, al ver el teatrillo, intervino para expresar su opinión: “Omar, ¿para qué has ido? No entiendo qué es lo que quieres aclarar, si no se entiende nada de lo que estáis diciendo. Habláis de una cosa que pasó hace tiempo”.

“Desde que Isa está conmigo, las esperanzas que tengas de tener algo con ella deberían ser nulas. De hecho, mientras que Isa esté conmigo, lo más parecido a ella que te puedes comer es un bombón”, dijo antes de sacar el citado dulce y ofrecérselo a su ‘enemigo’. “Si hubieras sido un buen amigo, nada más salir ahí me tendrías, pero para mí has sido más falso que la sonrisa de una suegra”, sentenció Omar.