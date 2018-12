'Gran Hermano VIP 6' ha llegado al límite, y con el concurso, los concursantes. Los nervios por ver quién se convertirá en el ganador o ganadora de esta edición están caldeando el ambiente tanto que la convivencia se ha revolucionado en estos últimos días. Los que parecían enemigos se han unido, los amigos más inseparables se enfrentan... La cosa, y la casa, está que arde. Anoche Asraf decía adiós a su sueño de ganar 'GH' y se iba con un amigo menos, Suso, que hasta que no salga de la casa y vea todos los vídeos de su compañero hablando de Aurah, no decidirá si su relación de 'hermandad' sigue en pie o rompe con todo. Pero el míster no es el único que ha "perdido" una gran amistad... Miriam Saavedra y Koala podrían estar al borde. La peruana y el cantante se han convertido en la pareja más divertida e inseparable del 'reality' y todo parecía indicar que su amistad traspasaría las fronteras del concurso y les auguraría una bonita amistad fuera de Guadalix, sin embargo las cosas están cambiando. Si hace unos días les veíamos protagonizar un tenso encontronazo por una simple canción, vamos, que están que saltan a la mínima.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Sin embargo, este encontronazo ha quedado en un segundo plano después de la que ha liado Koala, que ha decepcionado, y mucho, a su amiga Miriam. Los finalistas de ‘GH VIP 6’ se convertían en periodistas por un día como parte de la campaña electoral. Las entrevistas provocaron algo casi insólito en el concurso, el enfrentamiento entre Miriam y Koala. El cantante preguntó en varias ocasiones por el tema del ‘bombazo’ que soltó la peruana relacionado con Carlos Lozano y Makoke. A Miriam no le sentó nada bien y el encontronazo entre ambos continuó tras las entrevistas.

Tras ver las imágenes de sus desencuentros en los días previos a la final, Koala se ha escudado en que nunca ha querido hacer daño a su amiga y que solo era parte del juego, que él solo intentó actuar como un verdadero periodista. Sin embargo, ella ha confesado que “el Koala de ahora no me gusta, tengo que ser sincera”.

"Yo no soy hipócrita, me siento incómoda. Me sorprendió porque jamás había tocado el tema y ahora de casualidad lo hace...", añadía. Pero Miriam no le guarda ningún rencor: "Lo respeto, mi amistad y los momentos vividos pesan más en estos momentos para mí". "Creo que Koala se equivocó", comenta Miriam, y es que son muchos los que creen que a un amigo no se le hace eso. ¿Lo que más le dolió? Que la calificara de "quemadora profesional", y no se lo ha tomado, ni de lejos, como una broma, porque hay "una amistad de por medio". "Últimamente ha cambiado un poco su actitud...", cree Miriam. ¿Es una estrategia de Koala para hacerse con la victoria del concurso?