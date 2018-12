"Si tú me quieres como amigo, tienes que proteger a mi pareja y comértela con patatas… Lo que has hecho es una mierda. Tengo la sensación de que me has atravesado", atacaba anoche Suso a su amigo Asraf después de ver unas imágenes en las que el míster protagonizaba varios encontronazos con su chica, Aurah Ruiz. Algo que no le hizo ninguna gracia al finalista de 'GH VIP' y a la salida de Asraf, no dudó en despedirse de él de la forma más fría... Todo parecía apuntar a que la relación de amistad, casi de hermanos, entre Suso y Asraf había llegado a su fin. Sin embargo, tras la penúltima gala del 'reality', parece que el finalista ha reflexionado. Tras la expulsión del que era su amigo, Suso se ha sentido algo más solo y ha tenido tiempo para pensar en lo sucedido, darle vueltas, y hasta echarle de menos. Así que, mirando a las cámaras del 24 horas, Suso ha lanzado un mensaje a su amigo Asraf.

"Bueno chicos, el eslogan de mi campaña es en el perdón está la libertad y hoy me he levantado jodido y por eso, si Asraf está en el 24 horas, le quiero decir que por mi parte todo está perdonado. Que le deseo lo mejor. Que se te echa de menos, se nota ausencia y que por mi parte no hay rencor. Sólo que en el momento pues me sentó muy mal y por eso tuve esa frivolidad a la hora de despedirme. Yo soy un tío de palabra y si te digo que está bien todo, por mi parte guay, ok?".

De momento, Asraf no se ha pronunciado al respecto. Lo que está claro es que esto cambiará las opiniones que rondan en la red en torno a Suso, y es que son muchos los que consideran que ha exagerado, y mucho, su enfado con el modelo. Es más, ya sabemos que internet tiene memoria... ¡Suso hizo lo mismo en su paso por GH 16!

El concursante era un gran amigo de Carlos, sin embargo, no dudó en nominar a la pareja de éste, Ivi, y pedir su expulsión ya que su relación no era nada agradable. ¿Tiene derecho, entonces, Suso, a enfadarse con Asraf por hacer lo mismo? En redes hay una opinión que golpea muy fuerte: Suso ha perdido el norte, y el concurso. ¿Se arrepentirá de haberla liado así cuando salga del 'reality' o seguirá en sus trece creyendo que Asraf debería haber actuado distinto con Aurah?