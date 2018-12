La noche del viernes, los habitantes de la casa de 'Gran Hermano VIP' pudieron disfrutar de una de las últimas fiestas del 'reality', pero en esta ocasión fue algo especial: 'La fiesta de los recuerdos'. Y claro, eso dio para charlar, y mucho. Los finalistas estuvieron repasando su paso por el programa, hablando de algunos de sus ex compañeros, y claro, Suso no pudo evitar acordarse de Aurah, su chica, de quien parece estar completamente enamorado. El concursante confesó cómo conoció realmente a su compañera: Se conocieron en una noche de fiesta y, después de un affaire, ella le bloqueó del WhatsApp. Después, Suso se enteró por las revistas que ella "había comenzado a estar con un futbolista" y Suso confiesa que se alegró por ella. Y esto de darle vueltas al coco y pensar en el pasado hizo que el concursante fuera más allá, y al igual que hizo ayer al mandar un mensaje a Asraf a través del canal 24 horas, se puso reflexivo por y para su chica y le lanzó otro, aunque éste fue bastante más tierno.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

çMe dejaste tan vacío aquí dentro y tú te lo estarás pasando tan bien fuera... Nos queremos mucho, pero la distancia nos está matando. Nos echamos mucho de menos. A mí no me apetece seguir soltero, prefiero estar contigo. Me apetece cuidarte, mimarte, hacerte cosquillas... Yo me he tirado a un precipicio y no me gustaría que saliera mal. Me gustaría durar un montón de tiempo. Me gustaría que construyéramos algo. Esto es complicado. Aquí se suda, todo el mundo opina de ti. Luego hay mucha gente que quiere quedar bien y hacer como que es normal, como que es bueno y todo perfecto. Eso es una mierda que te cagas porque en los humanos hay errores. Eso de ir a la tele a quedar bien no lo comparto, hay que ir a sentir y no pensar. Eso para mí es un buen concursante. Yo juro que no he pensado cómo lo he hecho en todos los realities que he estado, pero los he sentido con intensidad". ¡Qué bonito, por favor! Pero la cosa no quedó ahí...

De repente, cuando todo parecía ser cual película romántica y muchos ya teníamos preparadas las palomitas, va Suso y lanza una advertencia a Aurah: "¿Habrá alguien en el 24 horas escuchándome? Es viernes, a lo mejor Aurah me esta viendo porque ha estado de fiesta y está volviendo a casa. Aurah, te echo mucho de menos. Pórtate bien, no quiero rumores eh, no vivo de eso. Ya sabes que esas tonterías no las voy a aguantar. Llévate bien con mi madre", son sus palabras antes de irse a dormir.