Aurah Ruiz se enfrentó a todos en la pasada gala del debate de ‘GH VIP 6’. De hecho, tan arriba se vino que acabó soltándole un corte a Merche, la madre de Suso. Al parecer, a la novia del finalista del reality no le hizo ninguna gracia que su suegra, después de ver llorar a Asraf por lo mal que lo está pasando por el enfriamiento de la amistad que mantiene con su hijo, se acercara a consolarle y darle un abrazo. En un momento de la noche, Marta López pidió la palabra para afear un comportamiento de Aurah que se habían perdido las cámaras. “Tú lo que tienes es que tener respeto a la madre de Suso, que no se lo has tenido. Eso, cuando salga Suso, no sé si te lo va a perdonar… ¿Crees que es justo hacerle eso?”, exclamó indignada.

¿Pero qué es lo que había pasado? Aurah negó que le hubiera dirigido unas malas palabras a la madre de su novio, señalando que cuando se había producido el encontronazo no se estaba dirigiendo a ella. Sin embargo, la cara de Merche no parecía decir lo mismo… Sandra acudió a preguntarle a la afectada qué es lo que había pasado: “Ella estaba discutiendo con todo el mundo y de golpe y porrazo me ha dicho: ‘Sí, Merche, te lo tengo que decir, Suso, si está ahí, es porque yo le he parado mucho’”.

Aunque el contenido de la frase no llama la atención por su gravedad, parece que las formas de la canaria no fueron las correctas. Aurah, alucinada, no entendía por qué le acusaban de haber atacado a su suegra, recordando que su frase se debía a que ella fue la que le paró los pies a Suso, para que cambiara su comportamiento, después de hablar con Merche durante una de sus visitas a la casa. “Tu problema son las formas, Aurah. Tu forma de dirigirte a mí, muchas veces, no es la correcta”, indicó la madre del concursante.

Mientras que Merche aseguraba que Aurah se había dirigido a ella muy alterada, la joven intentó quitarle hierro al asunto y se justificó indicando que era su forma de hablar. “Me siento atacada. Estás sacando las cosas de contexto”, reflexionó visiblemente molesta y antes de mirar a su suegra directamente a la cara. “¡Me parece increíble que me estés haciendo esto!”, sentenció. “No sé por qué estás haciendo esto”.

En ese momento, Marta se metió para defender a Merche y recordar que era ella la que había sacado el tema. “Es la segunda vez que te veo tratar así a la madre de Suso… ¡Ya está bien! ¡Respeta a Suso! Y Suso no está ahí por ti, no te debe nada, que ya lo has dicho muchas veces”.

Aunque todavía se desconoce cuál va a ser la reacción de Suso al ver el rifirrafe entre su chica y su madre, todos los presentes opinaron que se lo iba a tomar muy mal, más sabiendo la relación cercana que tiene con su progenitora. Pese a que todos, incluida Sandra Barneda, intentaron por todos los medios que Aurah le pidiera perdón, esta se negó en rotundo ya que no pensaba que hubiera hecho nada malo.