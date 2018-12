Después de tres meses de complicidad absoluta, Miriam Saavedra y El Koala están viviendo un fuerte distanciamiento a las puertas de la final. Tanto es así, que en los últimos días han optado por ignorarse dentro de la casa. Todo comenzó cuando durante una de las pruebas de la campaña electoral, en la que tenían que ejercer de periodistas, el cantante sacó a colación el tema de la fuerte acusación que Miriam vertió sobre Makoke y Carlos Lozano. A su vez, con el ambiente caldeado, todo acabó saltando por los aires cuando Miriam se enteró que su amigo la había tildado de “quemadora profesional”.

Desde entonces, la relación de ambos no ha hecho más que enfriarse. En la cocina, hablando con Suso, El Koala intentó justificarse diciendo que es lógico que muchos de sus compañeros se hayan sentido ofendidos por la actitud de la peruana. “El compañero que más bromas le ha aguantado he sido yo”, recordó. “Yo he sido el compañero que más unido ha estado a ella, no sé por qué me dice eso”.

Tras la tensa gala del pasado jueves, El Koala hizo una reflexión en voz alta que Miriam pudo tomarse como un dardo envenenado. “Me estoy dando cuenta de que es un arte haber estado esquivando discusiones y conflictos durante tres meses”, indicó.

En el confesionario, la ex de Carlos Lozano acabó derrumbándose al analizar lo que estaba pasando. “No quiero pensar mal. Lo sigo considerando mi amigo. Voy a destacar siempre su lado positivo”. Eso sí, se lamentó porque está constantemente sacándole el tema de sus continuas broncas con Mónica: “Me río porque tengo correa ancha, pero yo eso no lo haría… Me duele porque no lo entiendo. No quiero pensar que El Koala es así. Me siento como triste porque es la persona con la que más momentos he pasado.”.

Tras hablar del tema con Suso y señalar que ella también tiene su corazoncito, volvió en presencia del Súper para soltar todo lo que llevaba dentro. “Yo no quiero ver que Koalita esté triste. Quiero arreglar todo, que no se sienta mal, que nuestra amistad perdure… Me duelen estas cosas que no entiendo, pero yo le quiero mucho”, dijo llorando a moco tendido. Acto seguido, llamó a su compañero al cuarto de baño para pedirle un abrazo. Y aunque se pidieron disculpas y reconocieron que se habían distanciado por una tontería, El Koala tiene claro que no se arrepiente de nada…

Como era de esperar en el plató del debate se expusieron opiniones encontradas. “Yo siempre he apoyado al Koala, pero entiendo que, si son tan amigos, se lo debería de haber dicho primero a la cara. Lo que pienso es que ya se están oliendo el maletín y ya vale todo”, reflexionó Belén Esteban. “Lo que El Koala le ha dicho es una verdad. Para una vez que tiene razón, vamos a apoyarle”, expuso Mónica Hoyos. Por su parte, Verdeliss decidió romper una lanza en favor del Koala, señalando que tal vez la presión de la recta final le esté llevando a estar más irascible.