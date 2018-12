Asraf llora por Suso y Sandra Barneda da la cara por él

La reciente visita de Aurah Ruiz a la casa de ‘GH VIP 6’, la cual ha llegado a poner en punto muerto la relación de amistad entre Suso y Asraf Beno, logró acaparar parte del último debate del reality. Mientras los colaboradores debatían sobre este asunto con la canaria y el modelo, Belén Esteban se armó de valor para hacerle una pregunta incómoda al Míster Universo. “Te lo digo sinceramente y no te estoy vacilando ni nada. Te quiero hacer una pregunta porque es verdad que a mí me lo han comentado y lo he llegado a pensar”, dio vueltas Belén antes de soltar la preguntita de marras: “¿A ti te gusta Suso?”.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Al oír sus palabras, Asraf soltó una carcajada y señaló que, como amigo, sí. Al ver cómo se estaba cuestionando públicamente la sexualidad del joven, Sandra Barneda intervino para echarle un capote: “Belén, yo creo que no tiene que responder a esto”. En ese momento, Laura Matamoros intervino para recordar que era un tema que habían debatido en su momento. “No, no lo hemos debatido. Vale que se pueda haber hecho el comentario, pero debatido no. Aquí no se debate sobre la sexualidad de una persona”, sentenció la catalana.

Viendo que no podían seguir ahondando en ese peliagudo asunto, Esteban decidió poner sobre la mesa la falsedad de Asraf y hacerle ver que “si Aurah es pareja de Suso, tú has hecho comentarios de ella que él, aunque sea tu amigo, le pueden haber dolido. Yo, si tú fueras mi amigo y veo que haces comentarios así sobre mi pareja, me molestaría”. Asraf se defendió diciendo que sí que le había dicho muchas cosas sobre su novia a la cara, por lo que no se le puede acusar de haberle fallado.

“En un concurso no te obligan a tragar con la pareja de tu amigo. Es un concurso de exclusión competitiva y tienes todo el derecho de no soportar a Aurah”, señaló Frigenti. “La actitud de Suso ha hecho que la gente se solidarice contigo”. “Yo soy amiga de mis amigos, y si mi novio tiene un amigo que no me cae bien, por respeto a mi novio no hablo mal de él”, replicó Laura Matamoros. “Asraf con Suso ha tenido una lealtad absoluta”, recordó Mónica Hoyos.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Tras ver un vídeo del enfrentamiento que Asraf vivió con Suso bajo la atenta mirada de Aurah, el modelo acabó emocionándose. “¿Te estás sintiendo injustamente tratado?”, le preguntó Sandra Barneda, quien se sentó junto a él para consolarle. “Me duele por que ha sido mi compañero desde el principio. No siento que le haya fallado”, dijo mientras lloraba apesadumbrado. Acto seguido, la madre de Suso se levantó para brindarle su apoyo, un gesto que no sentó nada bien a Aurah. “Me estás emocionando a mí y vamos a acabar las tres llorando”, señaló Barneda.