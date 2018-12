Suso Álvarez lo mismo saca a relucir su lado más romántico que se pasa al más ‘picantón’ en un abrir y cerrar de ojos. Eso sí, lo que está claro es que no se quita de la mente a su querida Aurah, quien de un tiempo a esta parte monopoliza todas sus conversaciones. Durante una reciente conversación en la cocina con los dos compañeros que le quedan, Miriam Saavedra y El Koala, el finalista de ‘GH VIP 6’ se abrió en canal y acabó contando una propuesta de alto voltaje que le había hecho su chica antes de salir expulsada.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

"Aurah me dijo que le gustaría hacerlo siete veces al día cuando saliésemos de la casa", expuso con una sonrisa pícara en la cara y ante la mirada de asombro del cantante y la peruana. Y claro, él está ansioso por salir de la casa e intentar poner en práctica el deseo que le había propuesto, pero claro, el problema está en que no sabe si podrá cumplir con las expectativas. "Digo yo que contaría también las que pasen en sueños, ¿no?", ironizó.

Ante sus palabras, las reacciones de los otros dos finalistas no se hicieron esperar. El Koala lo miró fijamente con una cara de perplejidad, de la que básicamente se podía leer entre líneas que le parecían muchas veces por muchas ganas que le pongas. Por su parte, Miriam corrió un tupido velo sobre el comentario y miraba fijamente a su plato de pasta sin dar mayor importancia a las intimidades sexuales de la parejita.

Telecinco

Recientemente, Suso mantenía una conversación con el Súper en la que dejaba caer que cuando saliera de la casa, Aurah y él ‘no iban a salir de la habitación’… “¡Qué cañón! ¿Habéis visto lo buena que está? Su carita, su cuerpecito fino…”, expuso de manera muy elegante. “Hay una cosa que me ha dejado un poco preocupadillo. Me dijo que fuera tenemos que hablar de cosas, supongo que tener fuera la vida de amor que hemos tenido aquí va a ser más difícil. ¡Cómo la echo de menos! ¡No vamos a salir de la habitación! Súper, ¿crees que si le pido matrimonio a Aurah me dirá que sí?”, añadió a su romántico mensaje.