A las puertas de la final, la paz y el amor reina en la casa de ‘GH VIP 6’. A pesar de las continuas broncas y discusiones que se han vivido en los últimos tres meses dentro de los muros de Guadalix, los tres finalistas han decidido dejar aparcadas sus diferencias y reconciliarse. Todo vino a raíz de que el Súper les propusiera hacer un amigo invisible muy especial. A diferencia del común de los mortales, al no poder salir de la casa ni tirar de internet para comprar la típica agenda o un precioso par de calcetines, Suso, Miriam Saavedra y El Koala tuvieron que rebuscar entre sus pertenencias para regalar aquello que creyeran oportuno.

Telecinco

El primero en abrir su primer regalo fue Suso, quien pudo leer unas bonitas palabras manuscritas por su amigo invisible, El Koala. “Gracias por todo, Suso. Ha sido un privilegio y un honor conocerte y compartir esta aventura”, leyó en voz alta el ‘viceverso’, intentando descifrar la “letra de médico” de su compañero. “Te quiero. Tu amigo, El Koala. Para cuando vayas al sur y te digan ‘Zuzillo’ con esta gorra ya tienes la respuesta de por qué”, Acto seguido, el joven se levantó para darle un beso y un abrazo a su compañero.

“Es una gorra muy campesina, muy sureña. Desde el principio empecé con la guasa de llamarle ‘Zuzillo’, como se habla allí en mi tierra. Yo creo que cuando se vaya a Jerez a ver las motos o a hacer algún bolo, la gente lo va a llamar así”, indicó el cantante a la hora de escoger su regalo. “El gesto de El Koala me parece increíble y cargado de amor”, replicó Suso.

Telecinco

Por su parte, Miriam abrió el regalo de Suso y se encontró con una postal tuneada con una estrella y la boquita del joven recortada de una fotografía. “Te regalo una estrella que para mí representa luz para que siempre escuches a tu alma y te ilumine en este camino”, leyó la peruana mientras se jalaba las golosinas que le había regalado su compañero. “Quiero regalarte esta imagen de mí para que cada vez que me recuerdes o escuches mi nombre saques una sonrisa y recuerdes los buenos momentos”. Agradecida, Miriam corrió a darle un abrazo a Suso. ¡Menudo festival de buen rollo!

El Koala recibió de parte de Miriam una camiseta suya con el siguiente mensaje: “Chola Power”. Además, la ex de Carlos Lozano le pidió que la oliera, ya que la había embadurnado a base de bien con su perfume. “Cholito, he llevado este polito a lo largo de estos tres meses maravillosos. Hemos llorado, reído, jugado juntos. Ahora mi polito de ‘Cholita Power’ es tuyo y de Vito. Te lo obsequio con mucho cariño. Gracias por tan bellos momentos y espero que la vida te triplica mis bendiciones”. Pese a los roces que han vivido en los últimos días, los dos amigos acabaron abrazados. “Él se ha llevado una parte de mis alegrías y de mis vivencias. Si no fuera por este hombre, no la hubiera pasado tan bien”.

Telecinco

En la segunda ronda de regalos, el intérprete de ‘Opá’ le regaló a su amiga un pijama polar. “Para que tengas lindos sueños y se hagan realidad. Para mi amiga del alma, la cholita, gracias por todo. Te llevaré siempre en mi corazón. De tu hermano, El Koalita”, rezaba la tarjeta que lo acompañaba.

Miriam le regaló a Suso un objeto que ha sido muy especial para ella durante su paso por el concurso: el recordado espejo con el que atemorizaba a Techi en sus peleas. “¡Tengo el poder!”, exclamó el concursante. “Que sepas que me cuesta mucho desprenderme de mi espejito mágico inca, pero te lo entrego con mucho cariño. Espero que lo puedas utilizar para observar tu mirada de niño travieso y bonachón que tienes”, apuntaba la dedicatoria.

Telecinco

Para terminar, El Koala recibió de parte de Suso una tarjeta con una rosa pegada en su interior (parece que el experto en realities es más de hacer manualidades que de regalar cosas materiales…). “Te regalo una rosa de plástico para que dure toda la vida. Espero que siempre recuerdes lo que vivimos como algo mágico, maestro. Soy un aprendiz tuyo. Mi madre siempre me ha dicho que mirando los ojos de una persona podía intuir su interior. Aquí te regalo mis ojos para que veas este gesto de amor”, escribió un poético Suso.