Mónica Hoyos acudió a ‘El programa de Ana Rosa’ para hacer balance de su comentado paso por ‘GH VIP 6’. Como no podía ser de otra forma, habló largo y tendido de sus continuos enfrentamientos con Miriam Saavedra, su archienemiga tanto dentro como fuera de la casa. Y es que si por algo ha destacado su concurso ha sido por la tensión que se ha vivido entre ella y la otra ex de Carlos Lozano dentro de los muros de Guadalix. "Me insultó, me vejó y si consideráis que eso es ser una 'gran hermana', para mí no lo es", indicó sobre la actitud de su rival.

Pese a que haya aguantado casi hasta el final del reality, la presentadora fue expulsada en su primera nominación. A pesar de ello, está muy orgullosa de su concurso y no se considera una perdedora: "Me siento muy tranquila con mi concurso y estoy muy orgullosa de lo que he hecho, seguramente he gestionado muchas cosas mal, pero hay que estar en la casa 89 días con todas las cosas que me han metido y todos los problemas que en mi caso eran familiares y no solo cuando se te cae una taza de café al suelo. Me siento muy ganadora".

Y es que, desde que saliera de la casa, Hoyos no ha dejado de repetir que ella ha vivido un concurso mucho más difícil que el del resto de sus compañeros, ya que contaba con la desventaja de tener que aguantar las provocaciones de su ex y de Miriam: "El concurso estaba muy ligado a mi realidad. De un día para otro, yo no me puedo tomar un líquido que me haga olvidarme de todo y que entrara mi ex y ella y me machacaran. Yo tengo corazón, las fingidas son otras".

Aunque no le gustaría que Miriam se alzara con el triunfo, está convencido de que cuenta con el apoyo de la gran mayoría de la audiencia. Tanto es así, que desde hace mucho tiempo tanto ella como el resto de sus compañeros son conscientes que la peruana se va a llevar el ansiado maletín. "Desde el momento que escuchábamos desde dentro de la casa los abucheos y los aplausos, ya sabíamos que iba a ganar", confesó. Eso sí, tiene claro que si hubiera jugado bien sus cartas ahora la situación sería muy diferente: "Si hubiera manejado al grupo, a día de hoy yo sería la ganadora".

Hoyos también aprovechó su paso por el programa presentado por Ana Rosa Quintana para arremeter contra Carlos Lozano, al que acusa de haber ido en su contra. “Carlos y yo éramos familia. No sé por qué ahora lo niega. No entiendo por qué dicen ahora que estoy despechada. Que digan lo que quieran, ya me da igual. Lo único que he intentado es que un padre y su hija se lleven bien. Hace mucho la defensa que tengas fuera y mi sensación es que el padre de mi hija se ha cargado parte de mi concurso”, sentenció.

Para terminar, la que fuera azafata de ‘El precio justo’ acabó rebatiendo un comentario de Joaquín Prat, quien se muestra partidario de darle el triunfo a Miriam. "Es la que más ha llorado y la que más nos ha hecho reír, la más auténtica y la que ha dicho las cosas a la cara", exponía el presentador. "Y la que más ha fingido", replicó Mónica al escuchar su discurso.